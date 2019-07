Tinto Brass ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni

Alba Parietti : "Dissi no a Tinto Brass. Il Macellaio? Faticammo persino a farlo vietare ai minori di 18 anni" : Avrebbe dovuto essere la protagonista di Così fan tutte, ma il suo rifiuto aprì le porte a Claudia Koll, che si aggiudicò il ruolo. Era il 1992 e Alba Parietti disse no a Tinto Brass. “Se sono pentita? No, avevo un bambino piccolo”, confida la showgirl a Belve.Poi ammette che i motivi della decisione furono legati anche ad altri fattori: “Era un film che andava oltre”. Non andò oltre invece Il macellaio, film erotico del 1998 di Aurelio ...

Dalla celiachia a Tinto Brass! Claudia Koll si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo accoglie a Vieni da Me Cladia Koll con un look bianco e oro. Come anticipato da alcune foto su Instagram, la bella Caterina si presenta in studio in t-shirt e jeans bianchi e dei gioielli importanti in stile tribale. Con lei per l’intervista della cassettiera c’è un ospite d’eccezione Claudia Koll.-- L’ex attrice ripercorre i momenti più significativi della sua vita, dall’infanzia con la mamma malata e la nonna ai film di Tinto ...