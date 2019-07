Pil | la Ue conferma stime su Italia a +0 | 1 nel 2019 | +0 | 7 nel 2020 | «Crescita marginale»

F.1 - Mercato Piloti - La McLaren conferma Sainz e Norris : La McLaren ha confermato che Carlos Sainz e Lando Norris resteranno in squadra anche nel 2020. piuttosto inusuale che un team di Formula 1 annunci la propria formazione di piloti così in anticipo, praticamente nel pieno della stagione, ma non è un caso che il team inglese abbia scelto la settimana del GP di Gran Bretagna per "premiare" i propri piloti, alla luce dei recenti risultati ottenuti.Squadra che vince non si cambia. Carlos e ...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : Benedetta Pilato vince l’oro nei 50 rana e si conferma su livelli d’eccellenza in Russia : Benedetta Pilato, l’enfant prodige del Nuoto azzurro, si conferma anche nelle acque di Santa Madre Russia. L’azzurrina, 14 anni e non sentirli vista la maturità espressa in gara, conquista l’oro negli Europei junior 2019 a Kazan dei 50 rana, realizzando il nuovo record dei campionati di 30″16 e sfiorando il suo primato italiano di 30″13, ottenuto al Trofeo Settecolli a Roma. Una conferma delle eccezionalità qualità ...

Diretta Settecolli nuoto 2019/ Quadarella ok - Benedetta Pilato si conferma! : Diretta Settecolli nuoto 2019 streaming video e tv: orario, programma e risultati della seconda giornata di gara al Foro Italico, oggi sabato 22 giugno.

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA - 22 giugno : Ilaria Bianchi strappa il pass per Gwangju! Pilato si conferma! Pellegrini terza nei 100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: Benedetta Pilato!!! Vince ancora con 30″28 che prima di stamattina sarebbe stato record italiano! Bravissima la giovanissima azzurra che batte avversarie di LIVEllo elevatissimo come Conceicao, seconda in 30″54, terza Carraro in 30″62, tutte leggiorate rispetto al mattino 20.28: Ci sono i 50 rana donne e c’è Benedetta Pilato. Godiamocela. Le protagoniste della ...

Piloti della Marina americana confermano avvistamenti Ufo : Piloti della Marina americana confermano avvistamenti Ufo nei cieli della Virginia e della Florida Dopo le ultime rivelazioni da parte dei componenti del Pentagono, dove hanno affermato che lo studio di ricerca sugli ufo non sia mai cessato ,a arrivano nuove conferme sul fenomeno Ufo da parte della Marina americana. Gli Ufo sono stati avvistati […] L'articolo Piloti della Marina americana confermano avvistamenti Ufo sembra essere il primo ...