“Mio trasferimento al Napoli?” | Elmas risponde cosi | “Non so nulla…”

forzazzurri

(Di mercoledì 10 luglio 2019)glissa sul futuro Elifcentrocampista del Fenerbahce è il nome più caldo e più vicino al mercato del Napoli. Il macedone, è tornato ad Istanbul e in areoporto è stato fermato da tifosi e giornalisti turchi ai quali ha velocemente rilasciato alcune dichiarazioni: “Il mioal Napoli? Non so nulla, sono qui per unirmi alla squadra ed allenarmi”: Guarda anche VIDEO – Tweet della SSC Napoli: “Il sogno del tifoso Massimo, l’incontro con Ghoulam…” Leggi Ghoulam: “È stato difficile rinunciare alla Coppa D’Africa. Koulibaly migliore in Europa, che coppia con Manolas! Su James e Sarr alla Juve…” Sepe, splendida lettera di addio: “Servirebbero milioni di parole per descrivere i miei 20 anni di Napoli! Ne sarò sempre grato…” Potrebbe interessare anche Zazzaroni: “La priorità in attacco per Ancelotti è Rodrigo, Giuntoli è andato in Spagna ...

SiamoPartenopei : Elmas glissa sul futuro: 'Mio trasferimento al Napoli? Non ne so nulla...' - tuttonapoli : Elmas glissa sul futuro: 'Mio trasferimento al Napoli? Non ne so nulla...' - Spazio_Napoli : -