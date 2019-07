M5S | gruppo Camera perde pezzi | Galantino passa al Misto

Autonomia : Gruppo Zaia - M5S sta lavorando per impedire la grande riforma : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) - “Saranno i rappresentanti veneti dei 5 stelle a spiegare al nostro Popolo del perché il loro movimento sta osteggiando la più importante riforma del Paese stravolgendo completamente la volontà dei Veneti. Una sintesi va trovata, ma questa non può mettere in minoranza le

Autonomia : Gruppo Zaia - M5S sta lavorando per impedire la grande riforma : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) – ‘Saranno i rappresentanti veneti dei 5 stelle a spiegare al nostro Popolo del perché il loro movimento sta osteggiando la più importante riforma del Paese stravolgendo completamente la volontà dei Veneti. Una sintesi va trovata, ma questa non può mettere in minoranza le legittime richieste di chi vuole un Paese più efficiente e moderno”. E’ dura la replica del capoGruppo Silvia ...

Il gruppo M5S di Roma si rifiuta di sfiduciare De Vito. E Stefàno si dimette : Quaranta gradi, piena crisi rifiuti, c’è pure Putin sulle sue strade, Roma è nell’occhio del ciclone. E in una giornata come questa, ad altissima tensione, come se non bastassero i cassonetti pieni di spazzatura, la maggioranza capitolina si spacca. “La verità è che in Campidoglio si sono create due fazioni”, spiega una fonte interna M5s di primo livello: “C’è chi voleva ...

Ue - Castaldo (M5S) eletto vicepresidente nonostante i 5 stelle non siano riusciti a formare un gruppo : è la prima volta : I 5 stelle hanno ottenuto una vicepresidenza del Parlamento Ue, nonostante non siano riusciti a formare un gruppo. L’eurodeputato M5s Fabio Massimo Castaldo, che già nella scorsa legislatura aveva ricoperto la stessa carica, ha ottenuto 248 voti ed è riuscito a superare la collega della Lega Mara Bizzotto. Non era mai accaduto che un parlamentare non iscritto riuscisse a farsi eleggere vicepresidente dell’emiciclo. Castaldo, come ...

"Votate per Castaldo". M5S senza gruppo - volantini per la vicepresidenza a Strasburgo : “Stand up for pluralism, vote for Fabio Massimo Castaldo”, i volantini vengono distribuiti da alcuni assistenti del M5s all’ingresso dell’aula a Strasburgo mentre sono in corso le votazioni per la presidenza del Parlamento europeo (favorito il Dem David Sassoli). Che vuol dire? Castaldo ci riprova: vicepresidente uscente dell’Eurocamera si ricandida alla stessa carica (il voto sui vicepresidenti si tiene subito dopo ...

M5S - le deputate Giannone e Vizzini espulse dal gruppo alla Camera : Nuove espulsioni dal gruppo del M5S alla Camera. L'annuncio in un post sul blog delle Stelle: "Il MoVimento 5 Stelle deve andare avanti compatto. Lo richiedono le nostre regole e lo richiedono i milioni di cittadini che ci hanno dato fiducia. Nessuno è al di sopra delle regole e chi le viola sarà sanzionato in proporzione alla gravità".Continua a leggere

M5S espelle la senatrice Nugnes : “Ha votato in dissenso al gruppo 131 volte. E no alla fiducia su dl Crescita” : La senatrice grillina Paola Nugnes, dopo che in un’intervista a il Manifesto di domenica 23 giugno ha annunciato di voler passare al gruppo Misto, è stata ufficialmente espulsa dal M5s. “A nostro avviso”, si legge nell’annuncio dell’espulsione pubblicato sul Blog delle stelle, “la senatrice dovrebbe dimettersi e liberare il posto. Inoltre ha espresso ripetutamente la volontà di votare contro il provvedimento ...

Senato - la Nugnes espulsa da gruppo M5S : 18.38 Il capogruppo M5S Patuanelli ha comunicato al presidente del Senato e alla diretta interessata l'espulsione di Paola Nugnes dal gruppo parlamentare dei 5 Stelle a palazzo Madama. A darne notizia è il Blog delle Stelle, che critica l'intenzione manifestata dalla Nugnes in un'intervista di passare al gruppo Misto. "A nostro avviso dovrebbe dimettersi e liberare il posto", afferma il Blog. Nel comunicato si critica anche la contrarietà ...

Ue - M5S ancora senza gruppo a Bruxelles : ha chiesto di aderire al gruppo della Sinistra (Gue) con Podemos e Syriza : Gli eurodeputati M5s a Bruxelles hanno chiesto l’adesione al gruppo della Sinistra unitaria europea (Gue). L’avvicinamento è stato rivelato dal quotidiano spagnolo Eldiario.es e confermato a ilfattoquotidiano.it da fonti interne al Movimento. della formazione fanno parte anche il partito greco Syriza di Alexsis Tsipras e gli spagnoli di Podemos. A favore, dicono i media spagnoli, si è schierata la presidente del gruppo Gabi Zimmer ...

Paola Nugnes annuncia : “Lascio il M5S - passo al Gruppo Misto”. Di Maio : “Si dimetta da senatrice” : La senatrice Paola Nugnes ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Movimento Cinque Stelle: "Andrò tra gli indipendenti, se non riuscirò a incidere darò le dimissioni". La dura replica del capo politico Luigi Di Maio: "Se si vuole tradire una promessa, bisognerebbe dimettersi non passare al misto".Continua a leggere