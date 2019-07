Costacurta | «Non si parla di quanto Ancelotti è preparato tatticamente»

Costacurta : «Non si parla di quanto Ancelotti sia preparato tatticamente» : A Speciale Calciomercato, su Sky, Billy Costacurta parla di Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Carlo Ancelotti . Dell’attuale. allenatore del Napoli, dice: «Il 95% dei giocatori di Ancelotti si è innamorato di lui dopo cinque minuti e ha cercato in campo. di dare il massimo per lui. È una dote, vedi tu come definirla o classificarla, ma di certo è una dote importante». Prosegue Costacurta : «Si nasconde troppo. spesso quanto sia preparato ...

Costacurta allontana le voci sul Milan : “non sono stato mai chiamato” : “Non sono stato chiamato dal Milan. Avrei accettato solo un certo tipo di impegno e non altro”. sono le dichiarazioni di Alessandro Costacurta in merito a un suo possibile ritorno in rossonero come dirigente. “Boban? E’ una persona incredibile con un talento non solo calcistico, con una cultura che pochi hanno, lui ne ha e da vendere“, le dichiarazioni ai microfoni di ‘Tutti convocati’ su Radio24. ...