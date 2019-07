“Ci metto 5 minuti” Lascia la figlia in auto sotto il sole | muore 4 anni

caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Una vera e propria tragedia quella che è maturata lo scorso fine settimana a Rovigno. Una bambina è statata inal. Ed è morta. Nulla da fare per lei, con i soccorsi che hanno provato a rianimarla con scarsi successi. Un’agonia di due giorni, per la bimba, arrivata in ospedale in pessime condizioni, con dcerebrali importanti causati dal caldo rovente. Una morte che riaccende i riflettori sul tema dellee del caldo estivo, ma soprattutto sulla disattenzione degli adulti. A farne le spese sono, infatti, figure minori, innocenti, inermi: animali, bambini piccoli, neonati. E pur troppo di incidenti simili ne sentiamo parlare sempre più spesso: “scendo un attimo per comprare le sigarette”, il bambino resta in macchina, i secondi diventano ore ed ecco che prende forma la tragedia. Su questo caso sta indagando la polizia croata, che dovrà confermare le dinamiche ...

