A lei non piaceva! Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli... svelato il motivo dell’addio (Di mercoledì 10 luglio 2019) “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”. Così, in una nota stampa, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ufficializzano la fine del loro matrimonio. I due si sono conosciuti nel 2009 ai Wind Music Awards. Il 2 agosto 2011 nasce la loro prima figlia: Raffaela Maria (chiamata così dall’unione dei nomi delle nonne paterna e materna). Il 6 giugno 2014 si sposano con rito civile a Milano e il 14 marzo 2015 nasce Gabrio Tullio.



“Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa – proseguono – e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”. Sono i diretti interessati a fugare ogni dubbio. E a sgombrare il campo da ogni chiacchiera perché, come fanno notare, c’è la serenità di due bambini, Raffela e Gabrio, da preservare a tutti i costi.



Eros e Marica hanno condiviso un pezzo importante di strada che ora, però, prosegue su un terreno diverso. Magari meno accidentato o forse anche più difficile. Solo il tempo lo dirà. "Nove anni sono pochi ma in questo mondo a mille, spericolato, ammalato, per me, sono tanti. Stare ancora insieme come fosse la prima volta ha un sapore che dovrebbero vivere tutti nel mondo, è incredibile. Avere a fianco te è la cosa più istruttiva ed emozionante che io abbia mai vissuto, tutto passa in secondo piano, anche e sopratutto le brutture di quello che ci gira intorno. Comunque sempre positivi e molto, molto vicino ai nostri cuccioli. True love Marica Mia", scriveva lo scorso anno il cantante per il nono anniversario.

Le cose sono cambiate e nel luglio del 2019 la coppia ha deciso di divorziare. Nel comunicato diramato dall’ormai ex coppia si parla di affetto e stima reciproco ma non vengono chiariti i motivi della rottura. A precisare tutto ci ha pensato il settimanale Chi, che nel numero in edicola da mercoledì 10 luglio ha spifferato che tutto è nato da una serie di incomprensioni iniziate in Primavera. È sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini a spiegare come sono andate le cose. Eros ha comprato una casa in Franciacorta, a Torbiato di Adro, mentre Marica è rimasta a Milano.



Il motivo? Alla modella e moglie del cantante (che anni fa ha affrontato il divorzio con Michelle Hunziker) non piace più la casa dove abitava con il marito e ha così scelto di prendere un altro appartamento. Da allora i due non sono più riusciti a risanare il loro legame e alla fine, dopo dieci anni di amore, hanno deciso di prendere strade diverse. ”Mia moglie mi ha salvato da me stesso”, aveva rivelato il cantante dopo la nascita del loro secondogenito nel 2016. ”In questi anni ho imparato che le persone sole commettono più errori di chi si trova in un legame sentimentale”.