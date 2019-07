Stabilimento balneare pugliese vieta l' ingresso a gruppo di sieropositivi

Stabilimento balneare nel barese rifiuta 13 persone malate di Aids : 'Non potete entrare' : È successo presso uno Stabilimento balneare situato nella provincia di Bari. Un gruppo di tredici bagnanti è stato rifiutato all'ingresso della struttura e il motivo sembrerebbe essere che sono dei malati di Aids. Il rifiuto La casa-alloggio Raggio di sole di Bitonto della fondazione Santi Medici Cosma e Damiano, come ogni anno era pronta ad offrire ai suoi ospiti qualche giorno di mare o piscina, ma questa volta si è ritrovata di fronte a un ...