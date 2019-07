Spider Man globale | In questo film ci sono più azione e più muscoli

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Matteo Ghidoni Il nuovo episodio nei cinema da domani Tom Holland: «Miallenato tanto» Fra tutti i consigli ricevuti dall'insegnante di recituno si è rivelato particolarmente importante per Tom Holland: quando ti senti nervoso, trasforma la tua ansia in entusiasmo. «Ecco, ora ve lo posso dire:molto, ma molto entusiasta perruolo». British sense of humour.ventitreenne dalle orecchie a sventola, nato a Kingston upon Thames, di senso dell'umorismo britannico ne ha da vendere, e lo ha salvato. Da cosa? Dal peso della responsabilità e dal rischio di montarsi la testa. Rischio serio, quando sei ancora un ragazzo e Hollywood ti assegna una delle parti più iconiche del cinema del ventunesimo secolo.-Man - Far from home, per la regia di Jon Watts, è il secondoda protagonista di Tom Holland nel ruolo dell'Uomo Ragno, dopo Homecoming del ...

