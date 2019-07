Spider-Man | Far From Home | Peter Parker più spettacolare e ironico che mai

wired

(Di martedì 9 luglio 2019) https://www.youtube.com/watch?v=t90CMbS YGU Il primo film del nuovo-Man, quello che per la prima volta è curato dalla casa che l’ha inventato (in precedenza era Sony ad avere la proprietà dei diritti di sfruttamento del personaggio al cinema, adesso ha deciso di condividerli con Disney/Marvel), era un’introduzione rapida e svelta che mostrava più che altro il nuovo tono e l’impostazione data al personaggio (mancava il senso di ragno e questo film rimedia in grande stile). Non c’erano le solite origini ma c’era un grande rapporto con Tony Stark, era più marcata del solito l’enfasi sulla componente da “teenager al liceo” e c’era umorismo molto efficace. Adesso il secondo lo mette al centro dell’universo cinematografico Marvel con prepotenza, ne fa un eroe vero. Un eroe non adulto, non efficace, decisamente non infallibile ma non più un apprendista del supereroismo. ...

