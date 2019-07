Riti juju e intimidazioni per far prostituire le ragazze

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Francesca Bernasconi La polizia ha arrestato 9 nigeriani, accusati di traffico di esseri umani. Costringevano lea prostituirsie violenze usate per convincere lea prostituirsi e ottenere da loro la più completa obbedienza. Operavano così i nigeriani arrestati questa mattina dalla polizia di Parma. Grazie all'operazione "Hope and Destiny", in corso oggi dalle prime luci dell'alba, in nove sono finiti in manette, con l'accusa di far parte di due distinte associazioni a delinquere, tra Parma e Bologna, finalizzate al traffico di essere umani, provenienti dalla Nigeria. Le indagini, partite nel 2016, hanno permesso di portare alla luce una struttura organizzativa che costringeva lea prostituirsi. Per convincerle, i nigeriani arrestati le sottoponevano a rituali, la stregoneria praticata in alcune parti dell'Africa, per la quale si ...

