Maxi-operazione antidoping in Europa | 234 arresti e mille indagati

(Di martedì 9 luglio 2019) Vastainternazionale coordinata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con Europol che ha condotto all’arresto di 234 persone e al sequestro di oltre 3,8 milioni di sostanze dopanti in tutta. Oltre 1000 le persone indagate. Scoperti 9 laboratori clandestini, uno anche in Italia.L’denominata “Viribus” e finalizzata al contrasto a livello globale dei traffici illegali di sostanze dopanti ed al loro uso nelle competizioni sportive, è stata lanciata dai Carabinieri del Nas e da Europol nel mese di ottobre 2018 nel corso di un “kick-off meeting” tenutosi in Roma presso l’auditorium del Ministero della Salute. Il Reparto Operativo del Comando Tutela Salute - NAS ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico internazionale di sostanze dopanti, operante in Italia ed in ...

