Hong Kong | vince la protesta | ritirata la norma sulle estradizioni in Cina

Hong Kong : legge estradizione "è morta" : 6.16 La governatrice filo-Pechino di Hong Kong, Carrie Lam, ha assicurato che la contestata legge per l'estradizione in Cina "è morta". La dichiarazione giunge dopo giorni di proteste e violenti scontri di piazza. Il lavoro dell'amministrazione di Hong Kong circa la legge sull'estradizione è stato "un totale fallimento", ha detto Lam nel corso di una conferenza stampa.

Hong Kong - 6 arresti dopo scontri ieri : 10.18 Sei persone sono state arrestate durante la manifestazione e gli scontri di ieri a Hong Kong, nella prima protesta tenutasi nella città "semi-autonoma" cinese dall'irruzione del primo luglio nel palazzo dell'Assemblea Legislativa. dopo un corteo a cui hanno partecipato 230mila persone contro gli emendamenti alla legge sull'estradizione, nella serata di ieri si sono verificati nuovi scontri tra forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa e ...

Tennistavolo - Korea Open 2019 : la Cina conquista quattro tabelloni - Hong Kong impedisce la tripletta a Xu Xin : Si è concluso a Busan il Korea Open di Tennistavolo, torneo ITTF del World Tour: non riesce la tripletta al cinese Xu Xin, che conquista singolare e doppio maschile, ma si vede sfuggire in finale la vittoria nel doppio misto, che prende la strada di Hong Kong, unico tabellone non portato a casa dalla Cina, con Chen Meng che fa suoi singolare e doppio femminile. SPECIALITA’ OLIMPICHE Singolare maschile Xu Xin (Cina) batte Ma Long (Cina) 4-1 ...

Proteste a Hong Kong - polizia carica : 21.17 La polizia di Hong Kong in assetto anti-sommossa ha caricato i manifestanti scesi nelle strade per la marcia di protesta contro la legge - attualmente sospesa - che permetterebbe l'estradizione degli abitanti di Hong Kong anche verso la Cina. Tre persone sono state arrestate. Si tratta della prima manifestazione di rilievo dopo l'assalto di lunedì scorso nella sede del Parlamento da parte di un gruppo di dimostranti. I dimostranti ...

12 manifestanti sono stati arrestati per l’irruzione nel parlamento di Hong Kong : La polizia di Hong Kong ha arrestato 12 persone accusate di aver partecipato lunedì all’irruzione nella sede del Consiglio legislativo, il parlamento di Hong Kong. Durante una nuova giornata di proteste contro la crescente influenza del governo cinese su Hong Kong,

DALL'ITALIA Un morto e almeno un ferito per l'esplosione dello Stromboli. La caduta di lapilli dal cratere del vulcano dell'arco eoliano ha travolto due escursionisti, e ha causato vari incendi nella zona circostante. "Ci sono state due grandi esplosioni ravvicinate", ha scritto l'Ingv: "In seguit

La disobbedienza civile per la democrazia dei ragazzi di Hong Kong che si ispira a Bruce Lee : Roma. Un milione di persone in piazza si trasforma presto in un dettaglio insignificante quando iniziano a circolare le immagini di una dozzina di ragazzi dentro al Parlamento di Hong Kong armati di vernice spray e di una bandiera nostalgica, di epoca coloniale inglese. Funziona così da sempre, un p

Hong Kong : polizia riprende controllo del Parlamento - tensione rimane alta : Hong Kong: polizia riprende controllo del Parlamento, tensione rimane alta Le immagini dell’irruzione dei manifestanti nel Parlamento di Hong Kong hanno fatto il giro del mondo. Ora, dopo che la polizia ha ripreso il controllo dell’edificio a colpi di lacrimogeni, non è facile prevedere come si evolverà la situazione. Molto chiara sembra la posizione di Pechino. La Cina ha parlato di “sfida evidente” nei confronti della sua ...

Hong Kong - Cina accusa : interferenza Usa : 14.36 La Cina accusa Donald Trump di interferire negli affari di Hong Kong rispondendo ad alcuni commenti del presidente Usa secondo cui i manifestanti che hanno preso d'assalto il Parlamento della città volevano la democrazia, ma "alcuni governi non la vogliono". "Deploriamo e ci opponiamo con forza all'interferenza evidente degli Stati Uniti negli affari di Hong Kong e negli affari interni della Cina", ha detto il portavoce del ministero ...

Cina condanna manifestazioni Hong Kong : 10.00 La Cina esprime "ferma condanna" per i disordini di ieri a Hong Kong e per l'irruzione al palazzo dell'Assemblea Legislativa, il parlamento, da parte di un gruppo di manifestanti. Per Pechino si tratta di una "aperta sfida" alle basi della politica "un Paese,due sistemi", che regola il rapporto tra la Cina e l'ex colonia Gb. "Queste gravi violazioni -dice un comunicato diffuso dai media cinesi- calpestano lo stato di diritto di Hong ...

Hong Kong - effetto scontri : Borsa +1 - 27% : 4.50 La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo dopo i disordini e gli scontri tra dimostranti e polizia culminati con l'occupazione per alcune ore in tarda serata del Parlamento, poi sgomberato dagli agenti. L'indice Hang Seng sale dell'1,27%, a 28.904,04 punti. Le proteste si sono tenute sempre contro la contestata legge sulle estradizioni facili in Cina, nel giorno del 22/mo anniversario del ritorno dell'ex colonia inglese ...

Hong Kong - manifestanti occupano Parlamento/ Video - cariche della polizia : Hong Kong, proteste contro legge sulle estradizioni in Cina: manifestanti occupano il Parlamento, polizia riprende il controllo dopo cariche. Il Video