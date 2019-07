Calciomercato Napoli | Ancelotti | “James Rodriguez? Tempo e pazienza”

lanotiziasportiva

(Di martedì 9 luglio 2019) Carlo, da Dimaro, certifica l’assalto dela Jamese chiarisce: “Insigne per Icardi? No, Lorenzo è il nostro capitano”.“powered by Goal”Carloammette la suggestione James, ma invita a volare basso. Da Dimaro, durante un incontro coi tifosi, il tecnico delha parlato anche del fantasista colombiano.“La numero 10 a James? L’importante è che sia la maglia azzurra, poi si vede. C’è molta attesa e frenesia, ma ci vuolee pazienza. Non so se arriva, ce lo auguriamo”.Un sogno che può tramutarsi in realtà dunque, e chespera di poter allenare nuovamente dopo le esperienze condivise al Real Madrid e al Bayern.“Lo conosco molto bene, può giocare in qualsiasi posizione del centrocampo, dietro la punta, a destra, anche perchè a noi piace utilizzare le ali pure ma giocatori che ...

