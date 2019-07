Unesco | Pd Veneto | traguardo importante | non sia però solo promozione

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Venezia, 8 lug. (AdnKronos) – ‘Il riconoscimentoalle Colline del Prosecco è une deve essere un punto di partenza per migliorare, per dare un forte impulso a una vera sostenibilità ambientale della produzione vitivinicola”. Così il gruppo consiliare del Partito Democraticocommenta il raggiungimento dell’obiettivo di Patrimonio dell’Umanità per le Colline di Conegliano e Valdobbiadene. ‘Vanno ad aggiungersi ad altre perle della nostra regione, da Venezia con la laguna, a Vicenza e le ville palladiane, passando per le Dolomiti. Evidentemente, dopo la prima bocciatura dello scorso anno, sono state apportate sostanziali correzioni al dossier che hanno permesso di raggiungere il. A partire dalla riduzione dell’estensione dell’area principale della candidatura, quella con maggiori tutele, che ...

