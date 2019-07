Spazio | le prime immagini di LightSail 2 | uno “spicchio” di Terra e il Sole FOTO

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) E’ stato lanciato, il 25 giugno scorso, il razzo Falcon Heavy SpaceX: a bordo un prezioso carico di 24 piccoli satelliti e la vela solare2, di Planetary Society (un’organizzazione no-profit globale dedicata all’esplorazione dello). Spinto da 27 motori Merlin, il vettore è partito dal Kennedy Space Center, in Florida: per il Falcon Heavy è stato il primo volo notturno e il 3° lancio in totale. Dopo la partenza, i due razzi laterali sono atti con successo nella Landing Zone di Cape Canaveral, mentre il nucleo centrale ha mancato di poco l’obiettivo, la piattaforma robotica di stanza nell’Oceano Atlantico, al largo della costa della Florida. Credit: The Planetary Society Se la missione2 avrà successo “diventerà il primo veicolo spaziale a essere spinto esclusivamente dalle particelle che provengono dalla nostra ...

GiannTiell : @GuidoCosentino @ignaziocorrao Io ci riesco. Chi non ci riesce sono i vs 'compagni' #UntiDaQualcuno che usano tutte… - claudio_tn : @matteosalvinimi +++ FAKE NEWS +++ la #Alex ha preso le prime 400 bottiglie di acqua da 2 litri, ha rifiutato le al… - sunfloueh : @ZayraTalik Io penso che al loro rapporto abbiano dato abbastanza spazio almeno nelle prime due stagioni, io penso… -