Sala a M5s | “Volete le mie dimissioni? Voi Expo non sareste riusciti a farlo e tanto meno

(Di lunedì 8 luglio 2019) Dopo la condanna di tre giorni fa a sei mesi di reclusione per l’appalto della Piastra di, il sindaco di Milano, Beppe, si è presentato in Consiglio comunale per comunicare la sua posizione sulla vicenda. In un passaggio del discorso,ha risposto in modo duro a chi, nel M5s, ha chiesto le sue: “Voinon solo non, ma nema immaginarlo, a concepirlo”. Vitalizi, Cassazione dichiara inammissibile ricorso di ex parlamentare contro tagli. Di Maio: “Via 280 milioni di privilegi” “Il Movimento non ha mai chiesto ledel sindaco” ha replicato Gianluca Corrado, capogruppo a Palazzo Marino del M5s, “ma una cosa ben più seria. Ha chiesto al primo cittadino se un uomo condannato per falso possa avere ...

