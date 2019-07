Per chi fa 64 anni dopo il 1° luglio l' Inps pagherà la quattordicesima a dicembre

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Dal 1°molti pensionati italiani hanno percepito lamensilità. Una mensilità aggiuntiva per la quale non occorre presentare domanda ma che l’eroga automaticamente in base alle condizioni reddituali del pensionato. Dati che l’ha già disponibili in banca dati e che vengono recuperati o dalle dichiarazioni dei redditi per chi è obbligato a presentarle o dal modello Red che ogni pensionato esente da 730 o modello Unico deve necessariamente presentare annualmente all’. L’con il messaggio 2403/2019 ha messo in luce tutte le regole di calcolo della, i requisiti, la platea degli interessati e le modalità di erogazione. Sono 3 milioni i pensionati che in questi giorni stanno incassando la, ma altri la prenderanno a, quando l’anche la tredicesima. Infatti un primo vincolo per poter rientrare tra i ...

matteosalvinimi : ? Non autorizzo nessuno sbarco di chi se ne frega delle leggi italiane e aiuta gli scafisti. Io denunciato per seq… - CarloCalenda : Lo so che letta così sembra quasi impossibile, ma vi giuro che per chi come me ha avuto il privilegio di conoscerla… - matteorenzi : Che belle le immagini del concerto di #Jovanotti. E che spettacolo la battaglia contro la plastica e per l’ambiente… -