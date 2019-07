Pallanuoto | Mondiali 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo uomini e donne

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Idisi svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 27 luglio: il torneo femminile scatterà il 14 per esaurirsi il 26, mentre quello maschile inizierà il 15 e terminerà il 27. Il Settebello è inserito nel Girone D con Brasile, Giappone e Germania, mentre il Setterosa è inserito nel Girone D con Giappone, Cina ed Australia. Le gare dell’Italia, sia maschile che femminile, e le finalissime saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero i due tornei. OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali delle gare di Settebello e Setterosa. Di seguito i calendari completi con tutti gli incontri fino alle finali, con gliitaliani delle sfide. TORNEO MASCHILE Prima fase lunedì 15 luglio01.30 Serbia Montenegro 02.50 Corea del ...

filippo898 : RT @Coninews: La #pallanuoto azzurra è pronta per affrontare la sfida mondiale! ???? Ecco i convocati di #Settebello e #Setterosa per la rass… - Alexa86652221 : RT @Coninews: La #pallanuoto azzurra è pronta per affrontare la sfida mondiale! ???? Ecco i convocati di #Settebello e #Setterosa per la rass… - donnedisport : RT @Coninews: La #pallanuoto azzurra è pronta per affrontare la sfida mondiale! ???? Ecco i convocati di #Settebello e #Setterosa per la rass… -