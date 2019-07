McLaren e Alonso negano il divozio E Geri Halliwell lo vorrebbe in F1

Formula 1 - la McLaren svela il futuro di Fernando Alonso : il team principal Seidl esce allo scoperto : Il team principal della McLaren ha sottolineato come Fernando Alonso quest’anno non gareggerà in Formula 1 Messo in tasca il titolo del WEC e archiviata la 500 Miglia di Indianapolis, Fernando Alonso adesso è libero da qualsiasi impegno se non quello di ambasciatore per la McLaren. AFP/LaPresse Nelle scorse settimane si è vociferato di un suo ritorno sulla monoposto del team di Woking per sostituire uno tra Norris e Sainz, ma il team ...

