Martina Nasoni svela cosa fa quando è giù di morale | la rivelazione

lanostratv

(Di lunedì 8 luglio 2019): ecco come reagisceè triste Tutti, prima o poi, affrontano giorni in cui sono maggiormente giù dirispetto al solito. Ma come affronterà questi momenti? E’ stata lei stessa a rivelarlo su instagram, confessando schiettamente: “Di solito vado in un posto dove si vede tutta Terni dall’alto e inizio a cantare le canzoni che più mi rappresentano e che mi aiutano a ragionare. È il mio piccolo rifugio dal mondo…” Insommadel GF 16 ha raccontato come di solito affronta determinati periodi difficili della sua vita, asserendo di andare da sola in un posto a Terni per ragionare meglio sul modo in cui poter uscire da determinate situazioni. Anche i suoi supporter seguiranno il suo esempio? Grande Fratello:vuole incontrare i suoi fan, inutile negarlo, è diventata ben presto una delle ...

carmenFashionCr : Martina Nasoni a ruota libera: tristezza, ex fidanzato e nuovi incontri - infoitcultura : Martina Nasoni rivela in che rapporti è con Daniele Dal Moro e lancia una frecciatina - StraNotizie : Martina Nasoni rivela in che rapporti è con Daniele Dal Moro e lancia una frecciatina -