L’app Mie Coordinate GPS permette una facile condivisione della posizione nei messaggi e

Karate - Premier League Shanghai 2019 : i convocati dell’Italia per L’appuntamento cinese : Si torna a gareggiare nel massimo circuito internazionale del Karate: da venerdì 7 giugno a domenica 9 giugno in scena a Shanghai la quarta tappa della Premier League. Appuntamento importante perché mette in palio punti importanti per il ranking olimpico in chiave Tokyo 2020. Come previsto, le finali andranno in scena in diretta, a partire dalle ore 03:30 nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno, su Pmg Sport, Gazzetta.it e Repubblica.Tv con ...