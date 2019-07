wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) Le api sono sempre di meno e la riduzione del loro numero, com’è noto, ha risvolti pesanti anche sull’uomo, poiché più di settanta colture – da cui dipende il 90% della produzione agricola mondiale – vengono impollinate dalle api. Se le api spariscono, quindi, rischiano di sparire anche tanti cibi, ed è per questo che negli ultimi anni molti designer e ingegneri stanno studiando soluzioni, anche sorprendenti, per rilanciare e semplificare l’apicoltura. Uno dei modelli più quotati arriva dall’Italia, si chiama B-Box ed è stato realizzato da Beeing, startup italiana con sede a Faenza fondata da Gabriele Garavini e Roberto Pasi. Il loro merito è aver sviluppato un sistema diviso a metà, con le api che vivono da una parte della piccola struttura e il prodotto che si accumula in un’altra sezione. In tal modo, estrarre la sostanza è facile e sicuro, con un intervento che non richiede ...

MilanoCitExpo : Con quest’arnia domestica puoi produrre il miele in casa (e salvare le api) #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -