Amazon UK avrebbe svelato Batman Arkham Collection Steelbook Edition

eurogamer

(Di lunedì 8 luglio 2019)per PlayStation 4 e Xbox One è comparsa sulle pagine diUK, riporta Eurogamer.net.Previsto per la pubblicazione il 6 settembre 2019, la collezione - che deve ancora essere formalmente annunciata per sistemi di generazione attuale - includeràAsylum,City eKnight. Lanon dovrebbe includereOrigins."Lavi offre la versione definitiva della trilogiadi Rocksteady, inclusi tutti i contenuti post-lancio, in una collezione completa", dice la descrizione del negozio (grazie, Gematsu tramite Comicbook). "Provate due dei titoli più acclamati dalla critica dell'ultima generazione:Asylum eCity, con grafica completamente rimasterizzata e aggiornata".Leggi altro...

simxnaq : RT @ciccikimchi: Non smetterò mai di dire quanto Taehyung sia prezioso. Avrebbe potuto comprare il peluche in un negozio, ordinarne 100 pez… - _kvals_ : RT @ciccikimchi: Non smetterò mai di dire quanto Taehyung sia prezioso. Avrebbe potuto comprare il peluche in un negozio, ordinarne 100 pez… - _nct_ita_ : RT @ciccikimchi: Non smetterò mai di dire quanto Taehyung sia prezioso. Avrebbe potuto comprare il peluche in un negozio, ordinarne 100 pez… -