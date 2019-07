ilmessaggero

(Di domenica 7 luglio 2019) Magari il fenomeno dei bubboni innon si interromperà, ma almeno adesso se ne conosce la causa. A provocare le bolle pruriginose è una zanzara. Si chiama ditteri culicidae e fa...

infoitsalute : Punture di insetti in spiaggia da Civitavecchia a Fregene: la Asl svela il mistero - infoitsalute : 'Punture a Sant'Agostino, gli insetti responsabili sono zanzare' - OasiOli : Molti #oliessenziali sono efficaci per le #punture di #insetti ?? LinkedIn, Facebook o Instagram per saperne di p… -