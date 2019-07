Blastingnews

(Di domenica 7 luglio 2019) Il nuovo meccanismo di rivalutazione degli assegnistici resta al centro del dibattito pubblico sulla previdenza, dopo che il tema è stato a lungo motivo di scontro tra Governo e sindacati. La questione non appare di poco conto, sebbene per molti gli importi potrebbero sembrare risibili. Questo perché ad avere un notevole impatto sulla capacità dei pensionati di sostenere la crescita dell'inflazione è la sommatoria dei numerosi interventi di questo tipo che si sono susseguiti negli anni. L'ultima legge di bilancio ha proseguito in questo percorso, andando a toccare in particolar modo gli assegni superiore a tre volte la minima Inps. Perequazione piena riconosciuta fino a,26La base del meccanismo di calcolo su cui viene applicato il nuovo taglio aglicorrisponde a tre volte il trattamento minimo (per il 2019 si tratta di 513,01). La moltiplicazione ...

ste_calic : Pensioni, si continua a discutere sui mancati adeguamenti oltre i 1522 euro - fmdigitale : RT @RitaMatt2: Suggeriva Tullio De Mauro: Bisogna scommettere sulla intelligenza della mani, formazione continua, riqualificazione,, altern… - RitaMatt2 : Suggeriva Tullio De Mauro: Bisogna scommettere sulla intelligenza della mani, formazione continua, riqualificazione… -