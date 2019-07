LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 7 luglio Oro per Carlotta Ferlito nel corpo

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE18:18 GINNASTICA ARTISTICA – OROOOOOOOOO PER!! L’azzurra si laurea Campionessa nellibero. 18:16 GINNASTICA ARTISTICA – Sarà oro o argento per, sempre prima quando manca una sola ginnasta! 18:14 GINNASTICA ARTISTICA –è ancora in testa quando mancano solo due atlete, ciò significa che sarà medaglia! Bisogna solo capire di che colore. 18:12 NUOTO – A metà gara la nostra Tettamanzi è terza, potrebbe arrivare uno splendido bronzo nella lunga distanza. 18:10 VOLLEY – L’Italia femminile ha vinto il primo set contro la Svizzera per 25-22. 18:06 NUOTO – Iniziano le finali di giornata, si parte con i 1500 stile libero donne: per l’Italia c’è Tettamanzi in corsia 6. 18:04 GINNASTICA ...

