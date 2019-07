Juventus | mercoledì 10 luglio riprende la preparazione con Sarri

Blastingnews

(Di domenica 7 luglio 2019) Per i giocatori dellaquesti sono gli ultimi giorni di vacanza. Infatti, dasi inizierà a fare sul serio visto che i Campioni d'Italia si raduneranno alla Continassa perre gli allenamenti. Il giorno prima ovvero martedì i giocatori saranno impegnati nelle visite mediche di rito. Dunque per la Juve inizierà la stagione 2019/2020 e Mauriziocomincerà a insegnare i suoi dettami tattici ai suoi calciatori. Il tecnico ha già in testa alcune idee e le sue basi tattiche saranno la difesa a quattro e un centrocampo a tre mentre in attacco si potrà sbizzarrire con diverse opzioni.10la Juve torna alla Continassa Martedì i giocatori della Juve sosterranno le classiche visite mediche e test di inizio stagione mentre dai bianconeri saranno in campo alla Continassa. Il 10sarà il giorno del raduno e dell'inizio ufficiale dei ...

n_bianconere : #Juventus mercoledì riprendono gli allenamenti e #Sarri studia nuove soluzioni tattiche per l'attacco: ecco quali s… - webbeloz : Mercoledì la giuve è pronta ad iniziare la nuova stagione, ma non con Sarri che ancora non ha firmato il contratto… - mcrisj01 : RT @n_bianconere: La #Juve lavora per avere #DeLigt per l'inizio del ritiro #Juventus #ForzaJuve #FinoAllaFine -