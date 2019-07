Wimbledon – Rafa Nadal senza problemi contro Tsonga | lo spagnolo vola agli ottavi senza

Wimbledon 2019 - Rafael Nadal asfalta Jo-Wilfried Tsonga e lo elimina in tre set : Con un eloquente 6-2 6-3 6-2 lo spagnolo Rafael Nadal, numero 3 del seeding, spazza via il transalpino Jo-Wilfried Tsonga nel terzo turno del singolare maschile di Wimbledon in centodieci minuti di gioco ed ora si appresta ad affrontare agli ottavi il vincitore del match tra Joao Sousa e Daniel Evans. Nel primo set lo strappo arriva nel quarto gioco, dopo che i primi tre erano stati dominati dal servizio, e Nadal va sul 3-1, confermando lo ...

Wimbledon – Kyrgios tenta di fare male a Nadal : pallata al corpo - Rafa si infuria! [VIDEO] : Tiro al bersaglio a Wimbledon. Nick Kyrgios prova a colpire Rafa Nadal con una pallata al corpo e ci riesce: il tennista spagnolo si infuria Nick Kyrgios è un po’ matto, non si scopre di certo oggi. I suoi match possono essere avvincenti e ricchi di colpi a sorpresa, oppure veloci e poco combattuti se non ha voglia di giocare. Di certo, non sono mai banali. Accadrà sempre qualcosa che farà notizia: un comportamento sopra le righe, ...

Wimbledon 2019 : Rafael Nadal supera Nick Kyrgios e si qualifica per il terzo turno : Rafael Nadal si qualifica per il terzo turno di Wimbledon 2019. Il numero due del mondo ha sconfitto in quattro set l’australiano Nick Kyrgios con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(5) 7-6(3) dopo tre ore e sette minuti di gioco. Una bella prestazione dello spagnolo, che ha superato quello che doveva essere l’ostacolo più complicato nella sua prima settimana. Nadal parte subito bene nel match, trovando il break in apertura. Un vantaggio che ...

Wimbledon – Rafa Nadal fatica ma stacca il pass per il terzo turno - steso Kyrgios in quattro set : Il tennista spagnola suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio su Kyrgios, battuto con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 Rafa Nadal stacca il pass per il terzo turno del torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il tennista spagnolo suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio su Nick Kyrgios, battuto in quattro set con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (5), 7-6 ...

Wimbledon 2019 - vittoria facile per Rafael Nadal su Yuichi Sugita : facile esordio nel singolare maschile di Wimbledon 2019 per Rafael Nadal, che ha battuto senza troppi patemi il giapponese Yuichi Sugita col punteggio di 6-3 6-1 6-3 in poco più di due ore. Si sapeva che, in un tabellone complicato dal secondo turno in poi, il 33enne fuoriclasse maiorchino avesse un primo turno semplice e così è stato. Partita senza storia tranne che nel primo set, quando Nadal nel primo game ha ceduto il servizio per la prima e ...

Wimbledon 2019 : tabellone complicato per Rafael Nadal : Non sarà un tabellone facile quello che dovrà affrontare Rafael Nadal nel prossimo torneo di Wimbledon. Il 33enne fuoriclasse maiorchino, che non vince un torneo sull’erba dal 2015 e che non alza la coppa dei Championships dal 2010, al primo turno avrà un avversario morbido, il giapponese Yuichi Sugita, ma da quello potrebbero cominciare le difficoltà per lui. Al secondo turno infatti avrà il vincente del derby australiano tra Jordan Thompson e ...

Wimbledon – Djokovic si schiera con Nadal : “hanno tolto la seconda posizione a Rafa! Federer? Mi sorprende che…” : Novak Djokovic si schiera dalla parte di Rafa Nadal: ingiusto dare la seconda testa di serie di Wimbledon a Roger Federer Wimbledon non è come gli altri Slam, è risaputo. La storia, le tradizioni, l’outfit bianco, le fragole e chi più ne ha più ne metta, sono caratteristiche rendono lo Slam britannico unico nel suo genere. E anche le regole. La particolare assegnazione delle teste di serie, scelte in base ai risultati ottenuti su ...