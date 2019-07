Wimbledon – Delusione Fognini contro Sandgren | l’azzurro perde in tre set e dice addio

sportfair

(Di sabato 6 luglio 2019) Si ferma al terzo turno la corsa di, il ligure viene sconfitto in tre set dacon il punteggio di 6-3 7-6 6-3 Fabioesce di scena a, il tennista ligure non riesce a superare l’americano Tennys, abile ad imporsi con il netto punteggio di 6-3 7-6 6-3 dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco. Unaenorme per il numero dieci del ranking ATP che, nel corso del tie-break della seconda frazione, ha ‘sciupato’ quattro set-point. L’azzurro ha pagato le fatiche accumulate nelle prime due uscite sui prati londinesi (due vittorie al quinto set), mentreha giocato una partita quasi perfetta, condita da 13 ace. Una giornata storta dunque per, costretto a lasciare strada al proprio avversario statunitense, che agli ottavi di finale se la vedrà con Sam Querrey che ha steso in tre set ...

