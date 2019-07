Veronica Maya esclusa dal palinsesto estivo | “Non farò la pendolare”

lanostratv

(Di sabato 6 luglio 2019) Quelle brave ragazze non riconfermato.: “Mi godo i miei figli” Era diventato un piccolo cult del, Quelle brave ragazze. E invece dopo due anni di discreto successo nel mattino di Rai1, il programma come sappiamo non è stato rinnovato. Una delle sue padrone di casa,, è tornata a parlare del programma in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. La conduttrice, attualmente senza programmi, ha risposto così alla domanda del giornalista che le ha chiesto “Come trascorrerete le vacanze estive?”: “A differenza degli anni scorsi, quest’estate nonpiù la pendolare con Roma. Per quanto fossi presente con i miei figli, non avevo tanto tempo per giocare e rilassarmi con loro. Ora, invece, me li sto godendo.” La, dunque, libera dall’impegno di Quelle Brave Ragazze, si sta godendo i bambini ...

arianna1910 : RT @maurotummoloMT: FUORI ORA - SilverMusicR : RT @maurotummoloMT: FUORI ORA - maurotummoloMT : FUORI ORA -