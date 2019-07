Tumore al seno | uno studio innovativo per migliorare i percorsi di cura

Tumore al seno : le azioni più efficaci per garantire la qualità della vita alle pazienti : L’ASP di Messina continua il percorso virtuoso di tutela e cura della donna, dal promuovere le attività di prevenzione e screening, al supportare il percorso assistenziale, promuovendo le azioni più efficaci per garantire la qualità della vita delle pazienti con diagnosi di patologia oncologica. In questa logica, l’Azienda in sintonia con le linee d’indirizzo dell’Assessore per la Salute Ruggero Razza ha adottato, in data odierna, il Percorso ...

Trofeo Nazionale Dragon Boat LILT : le donne che hanno vinto il Tumore al seno si sfidano a colpi di remi : Dieci squadre di donne in rosa si preparano a sfidarsi dal 28 al 30 giugno a Treviso, nella 3° edizione del Trofeo Dragon Boat della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori: ad accomunarle l’esperienza vissuta del cancro al seno, ma anche la voglia di lottare e di tornare a vincere, anche nello sport come nella vita: remare su una Dragon Boat, imbarcazione di origine orientale con testa e coda di drago composta da un equipaggio ...

Tumore al seno : solo una donna su 5 sa che il consumo di alcol è un importante fattore di rischio : C’è poca consapevolezza da parte delle donne sul ruolo dell’alcol nell’aumentare il rischio di Tumore al seno. solo una su cinque che frequenta cliniche o si sottopone allo screening mammografico e solo la metà del personale sanitario intervistato sa che l’alcol è un fattore di rischio per questa patologia. Lo spiega uno studio dell’Università di Southampton, pubblicato su Bmj Open, a cui hanno partecipato 238 ...

Cancro e al seno e all’ovaio : nuove possibilità in Italia per una valutazione del rischio di sviluppare il Tumore : Buone notizie per le donne. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha attivato il percorso per effettuare i test BRCA 1 e BRCA 2, geni a cui è associato un aumentato rischio di sviluppare il Cancro al seno o all’ovaio. L’analisi di tali sequenze genetiche è particolarmente indicata in donne con storia familiare per tumore mammario o ovarico, oppure donne che abbiano sviluppato un carcinoma mammario in età giovanile, e comunque prima dei 50 ...

Allattamento al seno : l’effetto protettivo contro il Tumore mammario : In Italia a più di cinquantamila donne ogni anno viene diagnosticato un tumore al seno, che è una delle neoplasie che maggiormente colpiscono la popolazione femminile.1 Nonostante l’alto tasso di incidenza, il carcinoma mammario ha anche altissimi tassi di sopravvivenza grazie alla diffusione di piani di screening e prevenzione. La diagnosi precoce aumenta le probabilità di remissione della malattia.1 L’esposizione protratta agli stimoli degli ...

Tumore al seno : il 30% delle donne con la parrucca a fine cura - al via lo studio : Perdere i capelli è uno tra gli effetti indesiderati più temuti di alcuni trattamenti chemioterapici per le donne con cancro al seno. Una forma di alopecia permanente affligge il 30% delle pazienti oncologiche e non si risolve a fine cura. Proprio per trovare soluzioni concrete ed efficaci, la Sidemast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse) ha finanziato uno studio multicentrico ...

Tumore al seno : la dieta che diminuisce il rischio di morte : Una nuova diagnosi ogni 15 minuti: ecco il ritmo di crescita mondiale del Tumore al seno, patologia che riguarda sempre di più anche le donne giovani. Un recente studio USA ha dimostrato che, con una dieta caratterizzata da un basso contenuto di grassi e dalla presenza di porzioni di frutta, verdura e cereali, è possibile ridurre del 21% il rischio di morte per questa tipologia di Tumore. La conferma in merito arriva da una ricerca inclusa nel ...

Tumore al seno - per vivere più a lungo meno grassi nella dieta : Che una dieta sana ed equilibrata sia fondamentale per stare in salute è ormai ampiamente dimostrato. Ma non solo: una dieta a basso contenuto di grassi, ovvero caratterizzata da dosi quotidiane di verdura, frutta e cereali, è in grado di diminuire significativamente il rischio di morte per Tumore al seno del 21%. A dimostrarlo è stato uno studio del team di ricercatori del Los Angeles BioMedical Research Institute in California, i cui ...

Tumore al seno : la diagnosi precoce è fondamentale : Controlla il tuo peso formaRiduci il consumo di cibi caloriciEvita le bevande ricche di zuccheroSmetti di fumareLimita le bevande alcolicheMantieniti fisicamente attivoRiduci il consumo di carni rosseRiduci il consumo di saleMangia più verdura e più fruttaImpara a cogliere i segnali del tuo corpoDonne e seno: un rapporto legato a doppio filo. Non solo perché è una delle principali fonti di seduzione, ma anche perché lì risiede la femminilità. ...

Sono vegana! Ha un Tumore al seno - ma rifiuta di curarsi : Madre 40enne muore : Ha rifiutato la medicina tradizionale a favore di “uno stile di vita vegano”. Katie Britton-Jordan, 40 anni, da Dalbury Lees, nel Derbyshire, è deceduta per un tumore al seno. Nel luglio 2016 la ragazza aveva ricevuto la terribile diagnosi: cancro al seno triplo negativo. Una male terribile, ma curabile. Le era stata proposta una mastectomia, oltre ai cicli di chemioterapia e radioterapia che le avrebbero salvato la vita, ma ha invece scelto ...

Tumore al seno metastatico : da nuovi studi speranza di sopravvivenza : In Italia sono circa 37 mila le donne che convivono con il cancro al seno al quarto stadio. Dall’Asco di Chicago, il congresso dell’American Society Clinical Oncology, arrivano buone notizie grazie a nuovi studi e aggiornamenti al trattamento del Tumore al seno metastatico, inclusi il carcinoma mammario triplo-negativo Pd-L1-positivo e il carcinoma mammario Her2-positivo. I dati presentati da Roche comprendono i risultati della ...

Tumore al seno : la “dieta tagliagrassi” riduce il rischio di morte : Una ricerca statunitense, finanziata con fondi Federali nell’ambito del progetto Women’s Health Initiative (WHT), ha seguito 49mila donne tra i 50 ed i 79 anni di età per un periodo complessivo di circa 20 anni, scoprendo che una dieta “tagliagrassi” che prevede porzioni giornaliere di frutta, verdura e cereali ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio di morte per Tumore al seno del 21%. I risultati dello ...

Tumore al seno - il trattamento che accende la speranza delle malate giovani : È stato trovato un trattamento, che migliora significativamente la sopravvivenza globale, fino al 70%, delle donne colpite dal Tumore al seno. L’incidenza del cancro al seno, sulle giovani donne, è purtroppo in aumento, un dato disarmante se si pensa a tutte le conseguenze che questa malattia porta con sé. Una buona notizia però, arriva oggi, grazie alla scoperta di nuova cura che aumenta in maniera importante le possibilità di sopravvivenza. Si ...

Speranza per il Tumore al seno - farmaco aumenta al 70 per cento la sopravvivenza delle giovani : Una nuova Speranza per le donne giovani, in premenopausa, con tumore al seno in stato avanzato viene dal congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco) in corso a Chicago dove sono stati presentati i risultati di uno studio pubblicato in contemporanea sul New England Journal of Medicine....