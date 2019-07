Se gli hacker della Cina vanno all’attacco delle big tech

PlayStation : secondo un report - un exploit consentirebbe agli hacker di accedere alla vostra carta di credito : Quello che stiamo per riportare ha dell'incredibile se si pensa che il problema in questione potrebbe essere presente da anni, tanto da coinvolgere addirittura la precedente console di Sony.Come segnalato da MP1ST, esisterebbe un exploit che permette di utilizzare la carta di credito di utenti associata all'account PlayStation Network bypassando il codice di sicurezza. Il procedimento non viene spiegato proprio perché illegale, tuttavia possiamo ...

Secondo una teoria cospirativa Fortnite potrebbe essere hackerato il 6 luglio : Se giocate a Fortnite potreste aver sentito una strana teoria cospirativa Secondo cui a partire dal 6 luglio un hacker potrebbe cancellare tutte le skin del Battle Royale.Secondo quanto riportato da Fortnite Intel, "antisnow", il nome dell'hacker, starebbe per fare un attacco al gioco di Epic Games. A quanto pare però si tratterebbe solo di una storia inventata da alcuni YouTuber per avere più visualizzazioni sul loro canale.Il primo YouTuber a ...

Un’altra città ostaggio degli hacker ha dovuto pagare il riscatto per liberarsi : Lake City, Florida (Foto Stock by Getty Images) Dopo Riviera Beach è toccato a Lake City pagare un riscatto di 500mila dollari a un gruppo di hacker in seguito a un attacco ransomware ai danni dei sistemi informatici cittadini. L’amministrazione cittadina di Lake City in Florida ha optato per pagare il riscatto in bitcoin dopo due settimane di blocco dei sistemi informatici. Secondo quanto riportato da The Next Web, lo staff informatico della ...

Apparecchiature Huawei veri bersagli di attacchi hacker : sarà davvero così? : L'ultima ricerca statunitense è pronta a colpire la reputazione di Huawei, nuovamente verrebbe da dire. In particolare, le Apparecchiature Huawei per le telecomunicazione sarebbero state esaminate dalla società americana di cybersicurezza Finite State che ne avrebbe decretato la loro preoccupante vulnerabilità di fronte ad attacchi hacker. Si tratta di un'accusa per nulla trascurabile ma le relative motivazioni non sono del tutto chiare. In ...

Voti scolastici gonfiati e falsi diplomi - gli hacker fanno diventare tutti secchioni - basta pagare : I Voti a scuola sono troppo bassi, l’esame di maturità è andato male, o serve una laurea su due piedi? Molti hacker offrono soluzioni “chiavi in mano”, ovviamente illegali. A lanciare l’allarme sono gli specialisti di sicurezza informatica di Kaspersky, secondo cui online è facile trovare servizi “per hackerare i Voti scolastici e ottenere falsi diplomi“. Maturità, gaffe e ...

Hackerare gli esami e creare diplomi finti? Nel deep web c’è chi lo fa (a pagamento) : (Fotografia: Rafe Swan/Cultura/Getty Images) Un gruppo di cybercriminali sta sfruttando il periodo di esami scolastici per offrire tramite il deep web servizi per Hackerare i voti scolastici e ottenere falsi diplomi. I ricercatori di Kaspersky Lab hanno indagato su queste attività illecite che truffano il sistema scolastico scoprendo che vi è un fornitore di servizi a pagamento in grado di Hackerare i vote e far ottenere all’utente dei ...

Una città in Florida vuole pagare un riscatto agli hacker che la tengono in ostaggio : Una vista aerea di Riviera Beach, Florida (foto: Getty Images) Gli amministratori di Riviera Beach, una città della Florida, si sono riuniti per votare l’autorizzazione al pagamento di 600mila dollari a dei cybercriminali che hanno paralizzato il sistema informatico della città dopo aver preso di mira il dipartimento di polizia con un ransomware. Dopo l’assedio digitale che ha tenuto Baltimora sotto scacco per settimane, il consiglio comunale di ...

Bella Thorne nuda su Twitter contro gli hacker : Bella ThorneAmber HeardJustin BieberKate UptonEmily RatajkowskiRihannaKim KardashianDiletta LeottaJennifer LawrenceAnne HathawayKirsten DunstScarlett JohanssonNon si è lasciata sopraffare: anziché cedere al ricatto, Bella Thorne ha pubblicato su Twitter quelle stesse foto in cui posa senza veli che un hacker le ha rubato con lo scopo di minacciarla. «Ne scriverò nel mio prossimo libro» ha scritto nel suo post l’attrice e cantante nota per ...

gli Stati Uniti hanno provato ad hackerare la rete elettrica russa : Il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump e il presidente Russo Vladimir Putin alla conferenza di Helsinki del 2018. (Foto: Brendan Smialowski / AFP/Getty Images) Gli Stati Uniti hanno introdotto un malware di fabbricazione americana nei sistemi che gestiscono la rete elettrica nazionale russa. Così facendo, gli Usa hanno intensificato le incursioni digitali al fine – sembra – di dimostrare al presidente Putin come l’amministrazione Trump ...

Evernote - l’estensione di Chrome ha esposto gli utenti ad attacchi hacker : Phil Libin, ceo di Evernote (foto: Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg via Getty Images) I ricercatori di cybersicurezza hanno scoperto un bug critico nell’estensione della popolare app Evernote di Google Chrome, che avrebbe potuto consentire agli hacker di effettuare un dirottamento del browser al fine di sottrarre informazioni sensibili da qualunque sito web si accedesse. Evernote Web Clipper è una delle estensioni più utilizzate del browser di Big ...

Il borsino nero dei dati sanitari : così gli hacker vendono la nostra salute : Una laurea finta: 500 dollari. Qualche decina di dollari per una ricetta falsa e spiccioli per la password dell'assicurazione. Sono i prezzi del borsino nero dei dati sanitari, che emergono dal rapporto Healthcare Cyber Heists in 2019 di Carbon Black. La società di cybersicurezza ha intervistato 20 responsabili della sicurezza nel settore. Una prospettiva parziale, che però dà un'idea di quanto siano frequenti le offensive, come vengono ...

Cosa succede se gli hacker si mettono a rubare i dati sensibili delle dogane : Frontiera terrestre statunitense gestita dal Customs and Border Protection (foto: PAUL RATJE/AFP/Getty Images) Un attacco malevolo ha colpito i server della Customs and Border Protection (Cbp) statunitense, l’agenzia federale che controlla le dogane degli Stati Uniti, sottraendo le immagini delle targhe e le foto delle persone che hanno viaggiato attraverso i confini del paese. Come riporta il Washington Post, in una dichiarazione lunedì ...

Claudia Galanti hackerata - rubati scatti privati della showgirl : in passato flirt con Quagliarella [FOTO e VIDEO] : 1/9 Foto Instagram ...

Che fine hanno fatto gli attacchi hacker per una giusta causa? : Secondo una recente ricerca gli attacchi informatici messi a punto da attivisti hanno fatto registrare un drastico calo negli ultimi quattro anni. Come riporta Ibm nel suo ultimo X-force threat intelligence index, gli hacktivisti hanno frenato la loro attività e i loro attacchi hanno subito una battuta di arresto rispetto al 2015 del 95%. I due grafici mostrano il numero degli attacchi di hacktivismo calare negli anni dal 2015 al 2018 (grafico a ...