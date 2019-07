Ora i libici accusano le ong | Usano i soldi dei trafficanti

Mediterranea - armatore : ‘Nel salvataggio i libici ci hanno intimato l’alt - l’abbiamo ignOrato’. L’Alan Kurdi verso Lampedusa : Ferma al largo di Lampedusa ormai da oltre 24 ore la barca a vela Alex di Mediterranea resta in attesa di trovare un accordo per il trasferimento dei 41 migranti ancora a bordo dopo aver “strappato 54 vite umane dall’inferno della Libia”, come ha scritto la stessa ong su Twitter. Mentre anche l’Alan Kurdi, dopo il salvataggio di 65 persone in acque libiche, ha annunciato di aver scelto come rotta quella verso Lampedusa: ...