La battuta su una bomba a Wimbledon mette Fognini nei guai

Al Bano e Romina di nuovo insieme in TV - e lei si lascia scappare una battuta : Una serata all’insegna della spiritualità, condotta da Flavio Insinna e che ha visto la partecipazione di molti volti noti come Lino Banfi, Francesco Testi, Michele Placido e Gabriele Cirilli. Una voce per Padre Pio, giunto alla ventesima edizione, è stato trasmesso direttamente da Pietralcina e, anche quest’anno, ha donato grandi emozioni. Non solo storie di vita e testimonianze di fede, ma anche un grande spettacolo e un’occasione per ...

Gol di Giacinti e Galli più una difesa di ferro : l’Italia vola ai quarti - Cina battuta 2-0 : Un gol per tempo e tanto controllo: a Montpellier la squadra di Bertolini si supera e inizia a cullare il sogno dell’Olimpiade di Tokyo 2020. Ora Olanda o Giappone

Caterina Balivo : “Al Pride hanno alzato una barriera attorno a me. Non ho mai discriminato nessuno. Valgono più i fatti o una battuta infelice?” : Il 29 giugno Caterina Balivo avrebbe dovuto presenziare al Gay Pride di Milano nel ruolo di madrina, la decisione di puntare sulla conduttrice di Vieni da me aveva suscitato numerose polemiche. Tutta colpa di vecchie frasi ritenute offensive dalla comunità lgbt: “Ricky Martin sei bono anche se sei frocio” e poi ancora “Dimmi il nome di una donna donna, con la gonna”, in riferimento a Vladimir Luxuria. L’ondata ...

VIDEO F1 - Ferrari e ricorso respinto : una porta sbattuta in faccia : Oggi la Ferrari si è vista respingere l’istanza di revisione presentata in merito alla penalità inflitta a Sebastian Vettel in occasione del GP del Canada. Una vera e propria porta sbattura in faccia al Cavallino Rampante che ha generato diversi malumori. Di seguito il VIDEO del servizio dedicato a Sky in merito alla vicenda. VIDEO ricorso respinto, porta IN faccia ALLA Ferrari: Clicca qui per mettere “Mi ...

Ezio Greggio fa una battuta su Barbara d’Urso a La sai l’ultima? : Ezio Greggio a La sai l’ultima? fa una battuta velenosa su Barbara d’Urso E’ tornata La sai l’ultima? dopo anni di silenzio. Ormai le battute e le barzellette corrono sui social come cavalli selvaggi ed è per questo che si è voluto chiamare questa edizione ‘Digital Edition’ con i concorrenti e aspiranti barzellettieri provenienti dal mondo sempreverde dei social. Funzioneranno in Tv oppure si andrà incontro ...

Reazione a Catena : i Tre Forcellini campioni. Liorni fa una battuta : Marco Liorni accoglie i Tre Forcellini con una battuta: “Tre matematici… nel quiz delle parole!” Sono i Tre “Forcellini” i nuovi campioni di Reazione a Catena: Alessandro, Gianluca e Simone hanno scelto di chiamarsi così per omaggiare il quartiere di Padova che frequentano spesso, per via dell’Università, appunto Forcellini. Tutti e tre matematici, come Gabriele dei Bla Bla: dunque Marco Liorni ...

Roberto Poletti - Valentina Bisti fa una battuta : “Unomattina? Ho paura” : Valentina Bisti, battuta a Roberto Poletti su Unomattina Estate: “Ho paura di rimanere sola” E’ iniziata oggi, lunedì 17 giugno 2019, la nuova edizione estiva di Unomattina, con Valentina Bisti per la terza stagione consecutiva alla conduzione, quest’anno affiancata dal giornalista Roberto Poletti. E i due, prima dell’appuntamento d’esordio di oggi, sono intervenuti in diretta nell’ultima puntata ...

Milano - rissa al matrimonio per una battuta sull'abito della sposa : cognato in ospedale : Una battuta di troppo, e il matrimonio finisce in rissa: è successo domenica sera, in un agriturismo immerso nel Parco del Ticino, a Robecco sul Naviglio. Il banchetto nuziale sarebbe sfociato...

Povia e la richiesta di soldi per pagare la multa : “Una battuta ma è vero che non me la passo bene” : Giuseppe Povia e la richiesta soldi ai fan per pagare la multa: era solo una battuta Giuseppe Povia ha fatto chiarezza circa la richiesta soldi effettuata nelle scorse ore tramite i social network. Su Facebook il cantante ha invitato i suoi fan ad aiutarlo con il pagamento di una multa, di circa 400 euro. Una […] L'articolo Povia e la richiesta di soldi per pagare la multa: “Una battuta ma è vero che non me la passo bene” ...

Suor Cristina eliminata da Enrico Lo Verso. Canino fa una battuta choc : Ballando con le stelle: Enrico Lo Verso vince dopo lo spareggio. Suor Cristina eliminata Si è aperta con lo spareggio tra Enrico Lo Verso e Suor Cristina la nona puntata di Ballando con le stelle 2019, anzi si fa per dire, visto che, rispetto a quanto previsto, c’è stato uno slittamento: dunque solo a puntata inoltrata Milly Carlucci ha reso noto il risultato del televoto relativo, appunto, allo spareggio, che ha visto Enrico Lo Verso ...

Tiberio Timperi fa una battuta : Francesca Fialdini lascia lo studio : La vita in diretta, Tiberio Timperi fa una battuta sulla seduzione: la reazione di Francesca Fialdini Piccola battuta di Tiberio Timperi, con conseguente abbandono dello studio da parte di Francesca Fialdini (ovviamente non sul serio), alla fine della puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 24 maggio 2019. Negli ultimi secondi della diretta, infatti, il padrone di casa si è tolto la cravatta, asserendo: “Guillermo Mariotto, che è ...