Kate Middleton - svelato il segreto delle sue labbra perfette : svelato uno dei segreti di bellezza di Kate Middleton, per la gioia di fan e ammiratori. La duchessa di Cambridge è stata fotografata sugli spalti del torneo di tennis di Wimbledon mentre si ritoccava il make up delle labbra. E da quel momento, il gloss che rende più bello il sorriso di Kate, è andato a ruba in tutti gli store d’Inghilterra e anche nei negozi online. Tale è l’ammirazione che nel Regno Unito si ha per la moglie di William e per ...

Meghan Markle va a Wimbledon e ignora Kate Middleton : il gesto in tribuna : C’è sempre più distanza e freddezza tra Kate Middleton e Meghan Markle. Lo dimostra quanto accaduto a Wimbledon tra le due cognate: le mogli dei principi William e Harry hanno presenziato infatti entrambe al torneo ma non solo non sono arrivate insieme come invece vorrebbe la tradizione, ma neanche si sono salutate, ignorandosi reciprocamente per tutto il tempo. Kate è arrivata infatti da sola, accompagnata soltanto dal suo entourage, e lo ...

A Wimbledon da sola e in jeans! Meghan Markle ignora Kate Middleton : Meghan Markle a sorpresa è comparsa a Wimbledon. Questa volta però ha snobbato Kate Middleton. Se nel 2018 infatti le due cognate hanno assistito insieme ai match e Kate ha mostrato a Meghan come comportarsi durante tali eventi, quest’anno Lady Markle si è presentata da sola sugli spalti per tifare l’amica, Serena Williams. A dir la verità, non era proprio sola. La Duchessa del Sussex si è concessa un pomeriggio di libertà dal piccolo Archie, ...

Kate Middleton e il Principe William : foto - : Fonte foto: Getty, LaPresseKate Middleton e il Principe William: foto 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di foto di Kate Middleton e del Principe William: ecco i duchi di Cambridge nel corso di alcuni impegni ufficiali per conto della Royal Family Kate Middleton e il Principe William sono ...

Kate Middleton - un'amica di Lady Diana afferma : 'Le due sarebbero andate d'accordo' : Lady Colin (69 anni), una delle migliori amiche di Lady Diana, ha usato il termine "ecstatic" (paradisiaco) per descrivere gli ipotetici rapporti tra Lady D e Meghan Markle. Secondo quanto affermato dall'aristocratica, in realtà, i rapporti tra le due non sarebbero stati così "ecstatic". La nobildonna ha spiegato come suocera e nuora sarebbero state troppo simili caratterialmente per andare d'accordo. Ben altra considerazione ha avuto la ...

Kate Middleton : Sono molto timida : Anche Kate Middleton, futura regina consorte d’Inghilterra, deve combattere contro la timidezza, ma lei ha un “giardino” segreto in cui rifugiarsi quando vuole stare lontana dal mondo. Ci credereste che persino Kate Middleton deve scendere a patti con la timidezza? Sembra paradossale: una futura regina abituata a stare sotto i riflettori, continuamente osservata e giudicata, dovrebbe aver superato la fase della timidezza da un ...

Kate Middleton soffre di mal di carrozza come la regina - : Alessandro Pagliuca Anche Kate Middleton esattamente come la regina soffre di mal di carrozza che a quanto pare le causa fastidi e vertigini Kate Middleton col volto tirato, seduta di fronte a Meghan Markle; Kate Middleton poco disponibile nei confronti di Letizia di Spagna, seduta al suo fianco. Rivalità tra "regine"? Pare di no, il motivo sarebbe tutt'altro. Secondo gli esperti di linguaggio del corpo interpellati dalla stampa ...

Kate e Meghan rivali a causa della famiglia Middleton? - : Francesca Rossi Una nuova indiscrezione imputerebbe alla famiglia Middleton gli screzi e la rivalità tra Kate e Meghan e all’origine vi sarebbe il matrimonio di Pippa Middleton Da mesi leggiamo notizie su una presunta inimicizia tra le due cognate reali più famose del mondo, Kate Middleton e Meghan Markle. I tabloid hanno cercato di capire il motivo di questa rivalità setacciando ogni gesto, ogni sguardo, ogni parola, perfino ...

Kate Middleton incanta a sorpresa Wimbledon col look in stile Diana : Kate Middleton si è presentata a sorpresa a Wimbledon, per il secondo giorno del torneo sull’erba più famoso al mondo. La Duchessa di Cambridge è madrina della manifestazione e ha portato un tocco di eleganza sul campo. Kate si è presentata con un lungo abito bianco, firmato Suzannah, aperto davanti con bottoni e fiocco nero, creato su misura per lei. Costo? 2.625 euro circa. Lei lo ha abbinato a una cintura di Alexander McQueen, una mini ...