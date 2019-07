Il caldo deforma i binari | treni ad alta velocità soppressi

Il caldo deforma i binari : stop ai collegamenti TGV tra Ginevra e Francia : Il caldo ha ripercussioni anche sui collegamenti tra Ginevra e la Francia : a La Plaine i binari si sono deforma ti e, a causa di ciò, 5 collegamenti TGV previsti per oggi sono stati soppressi. Il problema è sorto ieri in serata e ha bloccato due TGV, lasciando alla stazione circa 150 persone, ha dichiarato una portavoce delle FFS all’agenzia Keystone-ATS. A causa delle alte temperature già a fine giugno si erano registrati problemi nel ...

Svizzera-Francia - sospesi collegamenti ferroviari : il caldo deforma i binari : Il caldo condiziona i collegamenti tra Ginevra e la Francia fino a domani, domenica 7 luglio. Stando alle FFS, a La Plaine i binari si sono deformati in seguito alle temperature elevate. I cinque collegamenti TGV previsti per oggi sono stati soppressi. Il problema è sorto ieri in serata e ha bloccat