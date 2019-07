Travaglio | ' Ora è legittimo dire Salvini Ca Verde'

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Matteoha costruito una buona fetta del suo consenso attraverso un uso quasi rivoluzionario, per il mondo della politica, dei social network. Questo naturalmente ha fatto sì che gli si muovessero critiche importanti, come quelle che, qualche mese fa, Marcoed il Fatto Quotidiano avevano avanzato attraverso sarcastiche analisi delle sue gesta. Nell'ultimo editoriale, pubblicato il 5 luglio, il giornalista annuncia con grande soddisfazione il fatto che una querela arrivatagli dal Ministro sia stata archiviata da un giudice, poiché gli epiteti rivolti al numero uno del Viminale ed utilizzati danon sarebbero stati ritenuti lesivi o offensivi. Ragion per cui, ilttore finisce quasi per invitare i suoi elettori a chiamare"Ca...", termine che rientrerebbe nel diritto di satira assieme ad altri finalizzati a schernire l'attività sui social network ...

dippolitowilma : RT @QuotidianoFango: #Dibba si annoia. L'ex campione di bufale, ora diventato vacancy reporter pagato dal @fattoquotidiano di #Travaglio d… - MichelMauriello : RT @QuotidianoFango: #Dibba si annoia. L'ex campione di bufale, ora diventato vacancy reporter pagato dal @fattoquotidiano di #Travaglio d… - M5S_No_Grazie : RT @QuotidianoFango: #Dibba si annoia. L'ex campione di bufale, ora diventato vacancy reporter pagato dal @fattoquotidiano di #Travaglio d… -