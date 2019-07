Traffico Roma del 05-07-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 05-07-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 09:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE E PISANA. RALLENTAMENTI SULLA ...

Traffico Roma del 05-07-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 09:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE E PISANA. RALLENTAMENTI SULLA ...

Traffico Roma del 05-07-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 09:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE E PISANA. RALLENTAMENTI SULLA ...

Traffico Roma del 05-07-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 08:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE E PISANA. Traffico INTENSO SULLA ...

Traffico Roma del 05-07-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 08:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE E PISANA. Traffico INTENSO SULLA ...

Traffico Roma del 05-07-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 07:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA.. Traffico INTENSO SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE Roma. SI VIAGGIA A ...

Traffico Roma del 05-07-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 07:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA.. Traffico INTENSO SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE Roma. SI VIAGGIA A ...

Traffico Roma del 04-07-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 19:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CHIUSO AL Traffico PER UN INCENDIO IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMNIA E SALAIRA E POI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E IN ...

Traffico Roma del 04-07-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 19:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CHIUSO AL Traffico PER UN INCENDIO IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMNIA E SALAIRA E POI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E IN ...

Traffico Roma del 04-07-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. VIA ARGELATO CHIUSA AL Traffico PER UNA VORAGINE AL CENTRO DELLA CARREGGIATA TRA VIA MONTIANO E VIA BERTINORO. SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMNIA E SALAIRA E POI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E IN ...

Traffico Roma del 04-07-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. VIA ARGELATO CHIUSA AL Traffico PER UNA VORAGINE AL CENTRO DELLA CARREGGIATA TRA VIA MONTIANO E VIA BERTINORO. SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMNIA E SALAIRA E POI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E IN ...

Traffico Roma del 04-07-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA AURELIA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA VIA DI BRAVA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO INCIDENTE ANCHE IN CENTRO SUL LUNGOTEVERE DEI TEBALDI SI PREOCEDE A RILENTO IN DIREZIONE FLAMINIO. ALTRO INCIDENTE SU CORSO D’ITALIA AL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI, RALLENTAMENTI VERSO LA ...

Traffico Roma del 04-07-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA AURELIA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA VIA DI BRAVA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO INCIDENTE ANCHE IN CENTRO SUL LUNGOTEVERE DEI TEBALDI SI PREOCEDE A RILENTO IN DIREZIONE FLAMINIO. ALTRO INCIDENTE SU CORSO D’ITALIA AL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI, RALLENTAMENTI VERSO LA ...

Traffico Roma del 04-07-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE CON RALLENTAMENTI AL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO VIA CASTRO PRETORIO DUE INCIDENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA CAPITAN BAVASTRO E POI ALL’INCROCIO CON VIALE DELL’OCEANO PACIFICO SU VIA AURELIA RALLENTAMNTI PER Traffico INTENSO TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA ...