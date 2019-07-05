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Traffico Roma del 05-07-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 05-07-2019 ore 11 | 30 VIABILITÀ Roma VENERDI  5 LUGLIO 2019 ORE 11:20 SS   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 05-07-2019 ore 11:30 (Di venerdì 5 luglio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI  5 LUGLIO 2019 ORE 11:20 SS   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE DIMINUITI I  RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA  DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO DI  CIAMPINO, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TORNATO REGOLARE IL Traffico    ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA TRIONFALE. BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZILAE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELFORO ITALICO, ALTRI RALLENTAMENTI  TRA LA VIA PRENESTINA E VIA NOLA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SUL LUNGOTEVERE  TOR DI NONA E LUNGOTEVERE MARZIO RALLENTAMENTI TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR. SI VIAGGIA A RILENTO  ANCHE SUL LUNGOTEVERE FARNESINA TRA PONTE MAZZINI E PONTE SISTO  DIREZIONE PORTA PORTESE. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E ...
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twitterCorriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - viabilitasdp : 11:33 #A25 Lavori su Bivio A25/A24 Roma-Teramo fino alle 19:32 del 05/07/2019 provenendo da Pescara verso Roma . - andreapomella : Nel traffico osceno, spaventoso e ossessivo di ieri ho pensato che abitare a Roma è come guardare un geco in posa a… -

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