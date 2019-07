Sampdoria | Thorsby si presenta | “Un sogno che si realizza Ecco le mie caratteristiche…”

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Prime parole da calciatore dellaper Morten, norvegese classe 1996 e nuovo acquisto blucerchiato.cosa ha detto. “Scegliere lanon è stato difficile: è un grande club, con una storia importante e la maglia più bella del mondo. Giocare in Serie A è unche si. Sono un centrocampista dinamico: mi piace inserirmi in attacco e provare a fare gol ma anche dare il mio contributo in fase difensiva. Essere il primo norvegese della storia dellaè una bella responsabilità, farò del mio meglio per dare una buona impressione dei giocatori scandinavi“. L'articolosi: “Unche sile mie caratteristiche…” CalcioWeb.

