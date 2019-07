Reazione a catena | i Tre Forcellini portano a casa altri 86 mila euro | ma chi sono i

É successo in TV – 2 luglio 2007 : nasce Reazione a Catena : Quanti game show hanno fatto la loro fortuna grazie al potere del vocabolario e quindi delle parole della nostra lingua? Ricordiamo La ruota della fortuna nella quale tramite le lettere dell'alfabeto venivano svelate frasi, detti, luoghi comuni, personaggi e altro ancora, Passaparola (e il titolo la dice lunga), il cruciverbone dell'era Boncompagni o ancora Caduta Libera tutt'ora in onda.Ne abbiamo citato solo un paio, la lista sarebbe ...

Reazione a Catena : momenti di paura per i campioni - i Tre Forcellini : Tre Forcellini: intesa vincente con il fiato sospeso per i campioni di Reazione a Catena Hanno temuto davvero di perdere i Tre Forcellini nella puntata di Reazione a Catena di oggi, venerdì 28 giugno 2019: Alessandro, Gianluca e Simone, campioni in carica da oltre una settimana ormai, pur giocando un’intesa vincente da record, con ben 21 risposte esatte, sono stati insidiati dagli sfidanti, gli Spazza Via. Daniel, Riccardo e Paolo, come ...

Marco Liorni su Reazione a Catena : “I consigli di Amadeus funzionano!” : Reazione a Catena, Marco Liorni ammette: “I consigli che mi ha dato Amadeus stanno funzionando” Continua il successo di Reazione a Catena, il gioco che “rinfresca la mente”, in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 18.45 su Rai1, quest’anno con una novità: la conduzione di Marco Liorni. Forte degli ottimi ascolti ottenuti nei mesi invernali con Italia Si, programma in onda sulla prima rete ogni sabato ...

Reazione a Catena : gaffe clamorosa dei Tre Forcellini. Liorni risponde : I Tre Forcellini: gaffe per i campioni di Reazione a Catena. Marco Liorni ironizza Intesa vincente con gaffe, è il caso di dirlo, per i Tre Forcellini (“Forcellini” in onore del quartiere di Padova nel quale si ritrovano spesso per via dell’Università) nella puntata di Reazione a Catena di oggi, lunedì 24 giugno 2019. Simone, Gianluca e Alessandro, campioni di Reazione a Catena ormai da diversi giorni, proprio durante il ...

Reazione a Catena : i Tre Forcellini campioni. Liorni fa una battuta : Marco Liorni accoglie i Tre Forcellini con una battuta: “Tre matematici… nel quiz delle parole!” Sono i Tre “Forcellini” i nuovi campioni di Reazione a Catena: Alessandro, Gianluca e Simone hanno scelto di chiamarsi così per omaggiare il quartiere di Padova che frequentano spesso, per via dell’Università, appunto Forcellini. Tutti e tre matematici, come Gabriele dei Bla Bla: dunque Marco Liorni ...

Reazione a Catena : gli Scollegati fanno tremare i campioni (Bla Bla) : I Bla Bla si confermano campioni a Reazione a Catena battendo gli Scollegati per 1 secondo! Intesa vincente al cardiopalmo nella puntata di Reazione a Catena di oggi, mercoledì 19 giugno 2019: i campioni in carica (i Bla Bla) sono infatti riusciti a difendere di un soffio il loro titolo, arrivando con molta fatica al pareggio con gli avversari (13 punti), dopo una gara parecchio sofferta. Gli sfidanti, Luigi, Marco e Giulio (gli Scollegati), ...

Reazione a Catena : fiato sospeso per i nuovi campioni (i Bla Bla) : Reazione a Catena, i Bla Bla sfiorano una cifra record. Marco Liorni: “Grandissima partita” Non è finita come speravano la partecipazione dei Bla Bla alla puntata di Reazione a Catena di oggi, lunedì 17 giugno 2019: Elisa, Giorgia e Gabriele, nuovi campioni in carica entrati nel quiz ieri, hanno infatti perso 145.000€, cifra mantenuta intatta quasi fino alla fine. Battendo le sfidanti, ossia le Amiche di Ferro, i Bla Bla sono ...

Reazione a Catena - i Fuori Luogo battuti. Esordio record per i Bla Bla : I Fuori Luogo sconfitti a Reazione a Catena. Debutto col botto per i Bla Bla, nuovi campioni Si è conclusa nella puntata di Reazione a Catena di oggi, domenica 16 giugno 2019, con Marco Liorni, l’avventura dei Fuori Luogo: Stefano, Lorenzo e Paolo, dopo quasi una settimana (sono entrati a Reazione a Catena, lo ricordiamo, martedì scorso, battendo i Cocchi di Chicco, campioni in carica per una sola puntata) stasera hanno infatti dovuto ...

Reazione a Catena : i Fuori Luogo vincono. Intesa vincente al cardiopalmo : Reazione a Catena, con Marco Liorni: i Fuori Luogo si confermano campioni e vincono ancora Si è conclusa con la terza vittoria consecutiva per i campioni di Reazione a Catena, i Fuori Luogo, la puntata di oggi, giovedì 13 giugno 2019: Lorenzo, Paolo e Stefano (stasera giunti all’ultimo gioco con 107.000 €, poi più volte dimezzati), dopo le prime due vittorie, con le quali hanno portato a casa poche migliaia di euro, stasera sono riusciti ...

Marco Liorni su Reazione a Catena : “Mi dà spazio per sorridere” : Reazione a Catena, Marco Liorni si racconta: “Ho più spazio per sorridere” Dopo dieci giorni al suo debutto alla guida della nuova edizione di Reazione a Catena, Marco Liorni si è raccontato rilasciando una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Nuovo, con la quale ha parlato molto del quiz che già dalle prime puntate si è rivelato leader d’ascolti, anticipando anche qualcosina sulla prossima edizione di ...

Reazione a Catena - i Fuori Luogo campioni. Liorni : “Atto di coraggio” : Reazione a Catena, i Fuori Luogo nuovi campioni. Marco Liorni: “Il loro è stato un atto di coraggio” Terzo trio di campioni a Reazione a Catena 2019: i Fuori Luogo nella puntata di oggi, martedì 11 giugno 2019, sono infatti riusciti a spodestare i Cocchi di Chicco, che ieri hanno battuto le Furie Rosse. Non sono riusciti a difendere il titolo di campioni di Reazione a Catena, dunque, i Cocchi di Chicco, conquistato perciò dai Fuori ...

Reazione a Catena - fuori le Furie Rosse. Liorni : “Facciamo un applauso” : Le Furie Rosse perdono il titolo di campioni a Reazione a Catena. Marco Liorni si complimenta con loro Prima sconfitta dell’edizione 2019 di Reazione a Catena quella avvenuta nella puntata di oggi, lunedì 10 giugno 2019: i tre ragazzi delle Furie Rosse, campioni in carica fin dalla passata edizione, dopo otto nuove puntate, durante le quali hanno portato a casa altri gruzzoletti, non sono più riusciti a difendere il titolo di campioni, ...

Reazione a Catena - la voce su Marco Liorni : "In queste prime puntate..." - su cosa si interroga la Rai : Fosse per me, la fascia preserale delle reti ammiraglie sarebbe intasata di informazione o, al massimo, di cartoons. Ma io spalmerei di napalm tutti i game show in quel lotto di palinsesto. Sono un po' di parte. Detto ciò, la fantasmagorica "sfida del preserale" tra la Caduta libera di Gerry Scotti

Marco Liorni parla di Reazione a Catena su Instagram : "Sto prendendo la mano - mi sta piacendo ogni giorno di più" : Per ingranare a Reazione a Catena ci ho messo 5 puntate" diceva Marco Liorni durante uno scambio di battute con la direttrice di Rai 1, Teresa de Santis alla conferenza stampa di presentazione della tredicesima edizione di Reazione a Catena. Marco Liorni, dialogo fuori onda con direttore Rai1: “Per ingranare a Reazione a Catena ci ho messo 5 puntate”. De Santis: “Lo so, sei un ...