Napoli-James Rodriguez | Il Mattino | “De Laurentiis ha un sogno…”

James-Napoli - secondo Kiss Kiss il colombiano aspetta una telefonata di Mendes : Il giornalista Diego De Luca è intervenuto a Radio Kiss Kiss per dare gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa del Napoli per James Rodriguez. Come riportato da As anche secondo lui l’operazione sarebbe quasi conclusa: “Il colombiano aspetta una telefonata del suo agente Mendes che gli comunichi l’ufficialità perché ormai siamo ai bonus ed ai dettagli e i bonus relativi al trasferimento”. James Rodriguez starebbe quindi per passare ...

Real Madrid - James Rodriguez escluso dai convocati per il pre-ritiro : Napoli ad un passo : CALCIOMERCATO Napoli – James Rodriguez è stato escluso dalla lista dei convocati del Real Madrid per il pre ritiro stagionale: il Napoli è ormai ad un passo. Il colombiano è stato escluso alla pari di altri calciatori in odore di cessione come Borja Mayoral, Raúl de Tomás, Odegaard, Lucas Silva, Reguilón. escluso anche Theo Hernandez, in procinto di essere ufficializzato dal Milan. Nella lista non figurano Casemiro, Militao, Ceballos ...

Calciomercato Napoli - potrebbe essere sacrificato Insigne per arrivare a James e Lozano : Il Calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo. Le squadre della Serie A hanno iniziato a piazzare i primi acquisti e, tra le squadre più attive, vi è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale ha già ufficializzato due importanti acquisti per rinforzare l'assetto difensivo, ovvero Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas. Il primo è costato alla società partenopea una cifra compresa tra i 9 e i 10 milioni di euro. Per il secondo, ...

AS : James Rodriguez-Napoli - l’affare potrebbe concludersi nelle prossime ore! : James Rodriguez- Napoli / AS: per il colombiano del Real Madrid sembra quasi fatta per il passaggio al Napoli. Il passaggio di James Rodriguez al Napoli sembra ormai cosa fatta. Dopo giorni e giorni di trattative tra il Real Madrid ed il club di De Laurentiis, la soluzione sembra ormai vicinissima. I blancos continuano a lavorare per chiudere una cessione definitiva dell’attaccante per 42 mln, il Napoli, invece, vorrebbe chiudere ...

James Rodriguez ora è a un passo dal Napoli : la svolta - accordo vicinissimo col Real Madrid : Finalmente ci siamo? James Rodriguez sarebbe sempre più vicino a diventare un giocatore del Napoli, tanto che una svolta potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, magari nelle prossime ore. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, insiste

As : ridotte le distanze tra Napoli e Real. Per James solo una questione di tempo : Dalla Spagna filtra un discreto ottimismo per la chiusura della trattativa per portare James Rodriguez al Napoli. As scrive che non ci vorrà molto perché questo accada. Fin dall’inizio di giugno i rapporti tra Ancelotti e il colombiano sono stati costanti, scrive il quotidiano sportivo. Che parla anche della cerimonia di inaugurazione delle Universiadi, prevista oggi al San Paolo. Un evento storico, che riempie l’estate partenopea e ...

Calciomercato Napoli - più vicino l’accordo per James Rodriguez [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – James Rodriguez è sempre più vicino a diventare un giocatore del Napoli. A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS, per il quale le distanze sono ridotte. I partenopei insistono per il prestito con obbligo di riscatto, il Real Madrid vorrebbe subito la cessione per 42 milioni. Nelle ultime ore, però, i due club si sarebbero avvicinati e filtra ottimismo circa la riuscita dell’operazione. Calciomercato ...

CorSera – Svolta Napoli : tra i club più attivi sul mercato. E il Real apre allo sconto per James Rodriguez : CorSera – Svolta Napoli: tra i club più attivi sul mercato. E il Real apre allo sconto per James Rodriguez CorSera – Svolta Napoli: tra i club più attivi sul mercato. E il Real apre allo sconto per James Rodriguez. L’ edizione odierna de Il Corriere della Sera’ elogia il Napoli per il calciomercato e aggiunge nuovi dettagli sulla trattativa per James Rodriguez. Di seguito uno stralcio dell’articolo a firma di ...

L’obiettivo del Napoli è portare James a Dimaro l’ultima settimana di ritiro : Archiviata con successo la pratica Manolas, L’obiettivo più importante del Napoli è James Rodriguez. “Il chiodo fisso di Ancelotti e dei napoletani”, scrive il Corriere dello Sport. James “è un uomo copertina che in un clic catapulterà il Napoli in un mondo sconosciuto, quello delle grandi stelle capaci di realizzare numeri stratosferici anche senza il pallone. Marketing, sponsor, pubblicità, griffe”. Forse anche per questo, scrive il ...

SKY – Napoli su Elmas - l’alternativa dal Bologna. Raiola maxi percentuale per Lozano. Su James… : Napoli su Elmas, l’alternativa dal Bologna. Il punto sulle possibili trattative Napoli su Elmas, l’alternativa dal Bologna. Il punto sulle possibili trattative lo fa Gianluca Di Marzio. Il collega di Sky Sport spiega le difficoltà per il club azzurro ad arrivare a Lozano, vista la percentuale sulla rivendita che Raiola chiede per il calciatore messicano. Di seguito l’ analisi apparsa su gianlucadimarzio.com. “Dopo ...

Sky – In attesa di James a Napoli si lavora per il centrocampo : Sky da le ultime notizie sul mercato del Napoli. Per James Rodriguez ci sarà ancora da aspettare, ma intanto De Laurentiis non resta fermo e si concentra sul centrocampo. Secondo Gianluca Di Marzio, sarebbero due i nomi su cui Giuntoli si sta concentrando “Il Napoli in attesa di James sta lavorando sul centrocampista: l’obiettivo numero uno è Elmas del Fenerbahce mentre l’alternativa è Pulgar del Bologna con la clausola rescissoria da 15 ...