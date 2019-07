Mi hai capito nel momento più buio della mia vita! Maddalena Corvaglia è innamoratissima

(Di venerdì 5 luglio 2019)non ama esternare i suoi sentimenti sui social. Per il fidanzato Alessandro Viani, però, ha voluto fare uno strappo alla regola. La showgirl ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono con lui, accompagnandoli con una tenera dedica: "In un bruttovita ho incontrato una bella persona che sa aspettare, capire, supportare e sopportare". Alessandro Viani è il proprietario di un'agenzia immobiliare milanese. È un amico di vecchia data diL'amore è sbocciato solo lo scorso anno. La showgirl è sempre stata restia a ostentare romanticismo sui social. Per Alessandro, però, ha voluto fare uno strappo alla regola e gli ha dedicato alcuni versicanzone ‘Sei nell'anima' di Gianna Nannini: "Non amo le sviolinate, le frasi smielate, le autocelebrazioni e le ostentazioni. Un po’ avete imparato a conoscermi. Ma quando in un bruttovita si incontra una bella persona che sa aspettare, capire, supportare e sopportare…è lì che parte la base: ‘Sei nell'anima, in questo spazio indifeso. Inizia tutto con te, non ci serve un perché, siamo carne e fiato…'”.