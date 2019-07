L' asse Trump-al Sisi sulla Libia che potrebbe mettere in difficoltà l' Onu

Iran-Usa - doppia impasse. Trump ai leader iraniani : "Non potete avere armi nucleari" : Usa-Iran, la doppia impasse. Politica, prima ancora che militare, soprattutto sul versante americano. Nel mezzo delle tensioni con Teheran, che hanno portato gli Stati Uniti sul punto di lanciare un attacco contro la Repubblica Islamica, si completa il cambio di guardia, annunciato a sorpresa pochi giorni fa, al Pentagono.Ha lasciato infatti ieri definitivamente l’incarico di segretario alla Difesa, assunto ad interim lo scorso dicembre, ...

Iran - drone abbattuto - Trump : «Fermata la rappresaglia 10 minuti prima che scattasse» : Donald Trump su Twitter conferma che gli Usa erano pronti ad una rappresaglia contro l'Iran per il drone abbattuto ma ha ritirato l'ordine dieci minuti prima di attaccare, giudicando...

Salvini in Usa - quale compitino gli avrà assegnato stavolta Trump? Purtroppo è facile immaginarlo : E’ noto come le visite negli Stati Uniti di politici italiani siano in genere foriere di novità e sviluppi, quasi mai graditi, in patria. Così è stato, per richiamare il principale esempio in materia, per la visita di Alcide De Gasperi a Washington che preparò il terreno per la rottura dell’alleanza antifascista e la cacciata della sinistra all’opposizione. Certo, fa ridere paragonare Matteo Salvini a De Gasperi ed è poi assolutamente grottesco ...

Alan Friedman ad Agorò - il complotto : "asse Salvini-Trump-Putin - il leghista deve stare attento" : Tra i più duri oppositori di Matteo Salvini, da tempo, c'è Alan Friedman. E la firma del Corriere della Sera torna all'attacco ad Agorà, il programma di approfondimento del mattino su Rai 3. Nel mirino di Friedman, ci finiscono il viaggio del ministro dell'Interno negli Usa e Donald Trump, il quale

Tasse basse e deficit : come funziona la ricetta Usa di Trump che piace a Salvini : Matteo Salvini nella sua visita lampo negli Usa ha cercato in tutti modi di accreditarsi con la Casa Bianca come il più fedele sostenitore dell’attuale amministrazione e del suo presidente tra i leader politici in Europa occidentale...

Salvini negli Usa cementa l'asse con Trump e sfida l'Ue : «Italia non è la Grecia - tasse giù» : «L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea». Ed è «il più grande Paese europeo con cui...

Meghan Markle - dopo le assenze degli ultimi giorni torna in pubblico così : lo schiaffo a Donald Trump : Prima uscita in pubblico per Meghan Markle dopo la nascita del figlio Archie. La consorte del principe Harry si mostra in occasione delle celebrazioni per il compleanno della Regina. Nonostante risulti ancora ufficialmente dispensata dagli impegni pubblici, per via della recente maternità, la duches

L'amministrazione Trump potrebbe aumentare del 25% le tasse per i produttori di console : Grazie alla segnalazione di GameDaily, apprendiamo che L'amministrazione Trump ha intenzione di aumentare del 25% le tasse per i produttori di console. La misura si inserisce nel più ampio quadro del "conflitto" commerciale tra gli USA e la Cina.Donald Trump avrebbe pensato a un aumento delle tasse sull'importazione dei prodotti provenienti dalla Cina, si passerebbe dall'attuale 10% al 25%. Al momento L'amministrazione del presidente USA sta ...

Dazi Usa-Cina - Pechino alza tasse sui beni americani per 60 miliardi. Giù i titoli di Boeing e Apple. Trump : “Peggio per voi” : Dal primo giugno, Dazi maggiorati su alcuni prodotti americani, per un totale di circa 60 miliardi di dollari. L’annuncio è arrivato tramite una nota del ministero del Commercio cinese, dopo un accordo trovato all’interno della Commissione sulle tariffe doganali del Consiglio di Stato, in risposta alla decisione degli Stati Uniti di portare i Dazi dal 10% al 25% sull’import di 200 miliardi di dollari di beni Made in ...

La commissione della Camera statunitense che si occupa di tasse ha ordinato al dipartimento del Tesoro di consegnare le dichiarazioni dei redditi di Trump : La commissione della Camera statunitense che si occupa di tasse e questioni fiscali ha intimato al dipartimento del Tesoro di consegnare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi sei anni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una simile richiesta era

Trump vuole assicurarsi la rielezione aumentando le tasse sulla benzina : 'Un piano keynesiano - viene definito dal Sole 24 Ore - che spingerà ancora di più l'economia americana nel 2020, l'anno delle elezioni nel quale tradizionalmente il Pil rallenta'. Sul piano sono d'...