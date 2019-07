Il walkman per le musicassette torna di moda grazie a una campagna di finanziamento

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Le nuove generazioni non sanno nemmeno come si usa. Ma sono ancora in molti che, per nostalgia o collezione, hanno ancora in casa le care e vecchie. Un progetto pubblicato su Kickstarter fa al caso loro: si chiama IT’S OK, è proposto da Ninm Labs e consiste in un dispositivo vintage che assomiglia ai miticidegli anni Ottanta, ma è dotato di Bluetooth 5.0 per riprodurre letramite altoparlanti moderni o cuffie senza fili. Apple lancia il nuovo iPod Touch 2019, il modello base costa 249 euro È così che IT’S OK traccia una linea di continuità, ideale ma anche concreta, tra la tecnologia analogica di quarant’anni fa (il primodi Sony è del 1979) e quella attuale, dove la cosiddetta “musica liquida” offre la massima flessibilità e libertà. I vari servizi come Amazon ...

