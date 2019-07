Gaza | appello alla comunità medica per restare dalla parte della pace

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) La Striscia di, con una popolazione di oltre 2 milioni di persone, è da oltre 10 anni sotto un blocco aereo, navale e di terra, imposto da Israele, che ha gradualmente danneggiato le infrastrutture pubbliche, in particolare il settore sanitario.Ho visto con i miei occhi, avendo lavorato come medico aper circa 1 anno, come l’accesso alle cure per i palestinesi nella Striscia costituisca una sfida quotidiana.Oggi questa situazione è ancor più pesante dopo le proteste lungo il confine con Israele, conosciute come la “Marcia del Ritorno”, iniziatefine di marzo 2018 e proseguite per diversi mesi.Negli scontri sono morte oltre 200 persone e più di 7 mila sono stati i feriti da arma da fuoco, soprattutto agli arti inferiori, metà dei quali ha riportato fratture esposte o gravi danni ai tessuti molli.Il bilancio medico, umano ...

CristinaMassara : RT @cjmimun: stanno preparando un appello rivolto all'Onu nel quale si condanna Hamas che comanda a Gaza e che cerca di distruggere Israele… - mimmogammella2 : RT @cjmimun: stanno preparando un appello rivolto all'Onu nel quale si condanna Hamas che comanda a Gaza e che cerca di distruggere Israele… - cjmimun : stanno preparando un appello rivolto all'Onu nel quale si condanna Hamas che comanda a Gaza e che cerca di distrugg… -