Formula 1 – Hamilton e l’onore di essere un pilota | “mi capita di sentirmi come LeBron o

Formula 1 - Hamilton frenato da un problema aerodinamico in Austria : le rivelazioni della Mercedes : Il pilota britannico ha riportato un danno all’ala anteriore nel corso del Gp d’Austria, che non gli ha permesso di lottare per la vittoria Lewis Hamilton ha dovuto fare i conti con un problema aerodinamico nel corso del Gran Premio d’Austria, dovuto ad un colpo subito dalla sua ala anteriore al passaggio su un dissuasore della pista di Spielberg. Photo4/LaPresse Un danno che lo ha costretto a sostituire il muso durante ...

Formula 1 – Bottas e Vettel riducono il gap da Hamilton - primo punto per Giovinazzi : la nuova classifica piloti : Hamilton sempre leader, ma Bottas e Vettel si avvicinano: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un Gp d’Austria spettacolare oggi al Red Bull Ring: al termine di una fantastica gara di Charles Leclerc, il ferrarista ha dovuto cedere a Max Verstappen, che a due giri dal termine è riuscito a superare il suo rivale coetaneo per andare a prendersi una specialissima vittoria. La manovra dell’olandese della Red Bull è ...

Formula 1 - Wolff e la penalità ad Hamilton : “il regolamento parla chiaro. La Ferrari? Ecco perché li sorprenderemo” : Il team principal della Mercedes ha accolto senza battere ciglio la penalità inflitta a Hamilton, soffermandosi anche sulle diverse strategie con la Ferrari In casa Mercedes nessuno punta il dito contro il Collegio dei Commissari di Gara, che hanno penalizzato ieri Lewis Hamilton per impeding nei confronti di Kimi Raikkonen. photo4/Lapresse Dopo Lewis Hamilton, anche Toto Wolff ha accettato la penalità: “il regolamento stabilisce che ...

Formula 1 - colpo di scena nella griglia di partenza del Gp d’Austria : Hamilton partirà quarto : La griglia ufficiale diramata ieri dalla Formula 1 ha presentato Hamilton in quarta posizione, ecco spiegato il motivo Lewis Hamilton scatterà dalla quarta casella della griglia di partenza del Gp d’Austria, nonostante le tre posizioni di penalità applicate dopo il secondo posto ottenuto al termine delle qualifiche. Photo4/LaPresse Una sorpresa che ha spiazzato un po’ tutti, ma spiegata dalla FIA facendo riferimento alla ...

Formula 1 - Raikkonen è una furia contro Hamilton : parole durissime di Iceman contro il britannico : Il pilota dell’Alfa Romeo non ha digerito il comportamento tenuto da Hamilton nel corso del Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria Kimi Raikkonen non riesce a digerire il comportamento tenuto in qualifica da Lewis Hamilton, una manovra costata tre posizioni di penalità in griglia al campione del mondo della Mercedes. Photo4/LaPresse A farne le spese è stato proprio Iceman, ostacolato nel suo giro lanciato in Q1 e costretto ad ...

Formula 1 - Lewis Hamilton senza peli sulla lingua : “in rettilineo le Ferrari ci uccidono per davvero” : Il pilota della Mercedes ha parlato della superiorità mostrata dalla Ferrari nel corso delle qualifiche del Gp d’Austria Il secondo posto in griglia è rimasto nelle mani di Hamilton per una manciata di minuti, prima che il Collegio dei Commissari lo punisse per l’impeding creato a Raikkonen nel corso della Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria. Photo4/LaPresse Tre posizioni di penalità e quinta posizione per il campione ...

Formula 1 - arrivata la decisione dei Commissari : Lewis Hamilton penalizzato in Austria [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha ricevuto tre posizioni di penalità in griglia per aver ostacolato Raikkonen durante la Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria Lewis Hamilton è stato sanzionato con tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, retrocedendo così dalla seconda alla quinta casella. Il motivo è l’impedimento non necessario causato a Kimi Raikkonen durante la Q1 delle qualifiche, una manovra ...

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton sogna una lotta con i giovani rivali - Verstappen sorride : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Austria : Leclerc sorridente, Hamilton pronto alla lotta con i giovanissimi, Verstappen soddisfatto davanti al pubblico Red Bull: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp d’Austria E’ un fantastico Charles Leclerc il poleman del Gp d’Austria: il giovane monegasco della Ferrari ha terminato le qualifiche al Red Bull Ring col miglior tempo, segnando anche il nuovo record della pista col crono di 1.03.003. Leclerc si è ...

Formula 1 – Ferrari in pole con Leclerc - Hamilton subito dietro : la griglia di partenza del Gp d’Austria : Il pilota della Ferrari partirà davanti a tutti domani in occasione del Gp d’Austria, insieme a lui in prima fila ci sarà Hamilton. Solo nono Vettel Charles Leclerc è il poleman del Gp d’Austria, il pilota monegasco chiude davanti a tutti con il tempo di 1:03.003 e si prende la seconda pole in carriera dopo quella in Bahrain. Niente da fare per Lewis Hamilton, costretto ad accontentarsi della seconda posizione prima di essere ...

Formula 1 - Lewis Hamilton ostacola Raikkonen in Q1 : Iceman gli mostra il dito medio [VIDEO] : Il britannico ostacola durante il Q1 del Gp d’Austria il finlandese, che reagisce male mostrandogli il dito medio Subito scintille nel Q1 del Gp d’Austria, protagonisti Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Il britannico ostacola il finlandese durante il suo giro lanciato, scatenando la reazione di Iceman che gli mostra immediatamente il dito medio. Un gesto davvero forte del pilota dell’Alfa Romeo Racing che, subito dopo, ...

Formula 1 - Lewis Hamilton spaventato dalle Ferrari : “sembrano veloci - ma su questo circuito…” : Il britannico ha commentato la prima giornata di libere in Austria, spostando i favori del pronostico sulla Ferrari Solo quarto Lewis Hamilton al termine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, un netto peggioramento rispetto al miglior tempo ottenuto in mattinata. photo4/Lapresse Un riferimento cronometrico che comunque non preoccupa il campione del mondo, soddisfatto del comportamento della sua monoposto: “è ...

Formula 1 – Charles Leclerc è il più veloce nelle FP2 del Gp d’Austria : Hamilton 4° - male Vettel [TEMPI] : Charles Leclerc è il più veloce delle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Ferrari si piazza davanti a Bottas e Gasly. Quarto posto per Lewis Hamilton, delude Vettel che chiude ottavo Dopo le FP1 della mattina, nelle quali Lewis Hamilton si è piazzato davanti a tutti, nel pomeriggio si sono svolte le FP2 del Gp d’Austria. Nella seconda sessione di prove libere sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg è Charles Leclerc a far ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Austria : Hamilton mette tutti in riga - ma le Ferrari hanno un asso nella manica [TEMPI] : Il pilota della Mercedes chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Vettel e il compagno di squadra Bottas Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, il britannico ferma il crono sull’1:04.838 precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Terzo tempo per l’altra Mercedes di Valtteri ...

Formula 1 – Hamilton intoccabile - Wolff difende il suo pilota : “lo colpiscono per titoloni e click - ma…” : Toto Wolff difende il suo pilota: le parole del team principal Mercedes su Lewis Hamilton E’ iniziato un nuovo weekend di gara per i piloti di Formula 1: a pochi giorni dal Gp di Francia, i campioni delle quattro ruote sono nuovamente in pista per le prime prove libere del Gp d’Austria. Occhi puntati sui piloti Ferrari, che proveranno a dare filo da torcere alle Mercedes, con Lewis Hamilton che non ha intenzione di concedere ...