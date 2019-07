Wimbledon 2019 | i risultati del secondo turno femminile 4 luglio Kvitova batte

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 5-6 - il ligure salva due set point nel decimo game : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Ace di seconda di Fucsovics 40-0 Prova il dritto per chiudere Fognini, ma lo colpisce in maniera troppo potente e finisce lungo 30-0 Scambio lungo, il primo a cedere è Fognini 15-0 Fucsovics serve bene 5-5 SPETTACOLO FOGNINI! Splendida volée di rovescio agganciata per chiudere questo difficilissimo decimo game! Vantaggio Fognini: Fucsovics chiama il Falco, ma la palla è sulla riga. Punto ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 7-6 4-1 Wimbledon 2019 in DIRETTA : il romano avanti di un break nel terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Fuori di poco il passante di dritto incrociato di Berrettini 30-15 Prova a cambiare il ritmo improvvisamente con il dritto Berrettini ma la palla finisce in corridoio 15-15 Grande cross di dritto di Berrettini che non lascia scampo a Baghdatis 15-0 Sbaglia Berrettini con il rovescio in back Sparacchia via questo dritto Baghdatis e 4-1 nel terzo set per Berrettini. Il cipriota andrà a ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 7-6 2-0 Wimbledon 2019 in DIRETTA : il romano conquista il break in apertura del terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Splendido servizio ad uscire di Berrettini e niente da fare per Baghdatis ARRIVA IL break IN apertura!!! 2-0 per Berrettini in questo terzo set e sulla diagonale di dritto l’azzurro prevale Vantaggio Berrettini, non perfetta la controsmorzata ma il passante di Baghdatis è out! Palla break 40-40 Affossa in rete il rovescio Baghdatis Vantaggio Baghdatis che con un dritto ad incrociare ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 3-4 - terzo set senza break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Turno di servizio facilissimo per Fognini, che chiude con la prima e il dritto 40-0 Stavolta è la volée bassa di rovescio a premiare Fognini 30-0 Si apre il campo Fognini e chiude con la volée alta di dritto 15-0 Comincia bene al servizio Fognini 3-4 Stavolta sbaglia di dritto Fognini, tiene a 30 anche Fucsovics 40-30 Ottima risposta di Fognini 40-15 Non riesce la difesa di Fognini 30-15 ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Federer - Barty e Serena Williams. Fuori Kerber! Berrettini 2-0 - Nadal-Kyrgios e Fognini un set pari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 7-6 Wimbledon 2019 in DIRETTA : si va al tie-break nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BERRETTINI C’E’!!!!!! Grande discesa a rete e splendida stop volley chiusa poi con una “benedizione” a rete, sul tentativo disperato di recupero di Baghdatis. 6-1 7-6 (4) lo score in favore del nostro portacolori 6-4 Brutto errore con il rovescio incrociato di Baghdatis e due set point per Berrettini 5-4 Non molla Baghdatis e altra prima solida del cipriota. Ora due ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 1-2 - terzo set senza break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Fucsovics: sbaglia Fognini 40-40 Nastro sfortunatissimo per Fognini, praticamente ferma il dritto di Fucsovics 30-40 PALLA break FOGNINI: stecca di rovescio in malo modo Fucsovics 30-30 Gran dritto sulla riga di Fucsovics 15-30 Sbaglia di dritto Fucsovics 15-15 Sistema tutto col servizio Fucsovics 0-15 Doppio fallo numero 6 di Fucsovics 2-2 Turno di battuta facile di Fognini, che ne ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 6-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : il romano conquista il break e servirà per il secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Arriva il primo doppio fallo del set di Berrettini, momento di tensione per l’Italiano 15-15 Gran passante di Baghdatis sull’attacco di dritto di Berrettini, che deve rimanere concentrato 15-0 Ace centrale di Berrettini!!! E ARRIVA IL break!!! Risposta di dritto notevolissima di Berrettini che si porta avanti sul 6-5 nel 2° set e potrà servire per far suo anche questo ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Federer e Barty. Fuori Kerber! Nadal-Kyrgios - Serena Williams e Fognini un set pari - Berrettini avanti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 - il ligure pareggia i conti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 SET FOGNINI! L’azzurro chiama a rete Fucsovics che arriva male sul rovescio, arriva la parità! 40-30 SET POINT FOGNINI: risposta lunga di Fucsovics. Il ligure poi discute brevemente con il giudice di sedia in merito al giudice di linea (si presume) 30-30 Fucsovics chiama a rete Fognini e poi lo passa di rovescio incrociato 30-15 Scambio lungo che Fognini riesce a vincere costringendo ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 4-3 - il ligure ha un break di vantaggio nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Comanda da fondo Fognini 15-0 Bell’accelerazione di dritto di Fognini 4-3 Fognini, buona prima di Fucsovics che tiene il servizio 40-30 E ancora un rovescio incrociato vincente in risposta di Fognini! 40-15 Risposta di dritto lunga di Fognini 30-15 Palla corta di Fognini che rimane sul nastro 15-15 SUPERBA RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO DI FOGNINI! 15-0 Ancora bene col servizio ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Federer e Barty. Fuori Kerber! Nadal-Kyrgios e Serena Williams un set pari - Berrettini avanti - Fognini indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 3-2 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : equilibrio nel secondo set - dopo il domino dell’azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 ed ace esterno di Berrettini in questo secondo set. Baghdatis al servizio 40-15 Arrivano altre due sassate pazzesche di Berrettini e niente da fare per Baghdatis 15-15 Con la prima ad uscire velocissima, Berrettini recupera subito il punto di ritardo 0-15 Dritto di controbalzo di Berrettini che non trova il campo, un po’ lento sulle gambe l’azzurro Due prime consistente del ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Federer e Barty. Fuori Kerber! Nadal e Berrettini avanti di un set - Fognini e Serena Williams indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...