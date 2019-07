Stromboli | torna la normalità dopo la paura Le immagini dall’isola

Le fiamme riprendono vigore su Stromboli - tornano a volare i canadair : Due canadair di nuovo in volo su Stromboli per spegnere i focolai di sterpaglie e vegetazione ancora attivi. In un primo tempo allontanatisi, sono tornati in azione dopo una ripresa delle fiamme alimentate dal maestrale. L'innalzamento del livello di allerta a 'giallo' e', al momento, una ipotesi al tavolo degli esperti della Protezione civile, ma non e' stato ancora dichiarato. Lo precisano fonti dell'Ingv rispetto a quanto precedentemente ...