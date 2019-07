Morto il tabaccaio Salvini | pena esemplare a migrante

ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019) Dopo 24 giorni in coma e'Ulderico Esposito, ildi 52 anni, originario di Mugnano (Napoli), aggredito e preso a pugni lo scorso 9 giugno, nella stazione Chiaiano della metropolitana di Napoli, da un nigeriano richiedente asilo. Il triste epilogo della vicenda la scorsa notte, nell'ospedale Cardarelli, dove l'uomo era stato ricoverato subito dopo l'aggressione. In molti sono stati assaliti dallo sgomento dopo avere appreso la notizia dal messaggio sulla saracinesca: "Ulderico e' tornato alla casa del Padre", si legge sul bigliettino accanto al quale presto e' stato deposto anche un mazzo di fiori e un addio: "Ciao Rico". "Grazie al Decreto Sicurezza", commenta amareggiato il ministro dell'Interno, "l'immigrato sarebbe stato espulso. Ora e' in carcere e speriamo in una".Poi una promessa: "Quando rimettera' il piede fuori da galera, tra molti ...

